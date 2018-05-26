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26.05.2018 19:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ущерб от действий вандала в Третьяковке оценили в полмиллиона рублей

Ущерб от повреждения картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" 37-летним воронежцем Игорем Подпориным в Третьяковской галерее оценен минимум в 500 тысяч рублей.

"Согласно представленным в суд материалам, ущерб от действий подозреваемого оценивается более чем в 500 тысяч рублей", - цитирует РИА Новости постановление судьи Замоскворецкого суда.

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Там же стало известно, что подозреваемый в повреждении объектов культурного наследия ранее судом к ответственности не привлекался.

Напомним, в пятницу, 25 мая, примерно в 21:00 Подпорин, будучи в зале Третьяковки в нетрезвом виде, взял металлический столбик ограждения, разбил стекло и повредил картину Репину. Как сообщили в музее, холст оказался прорван в трех местах на фигуре царевича, однако "по счастливой случайности самое ценное - изображения лиц и рук царя и царевича - не пострадали".

Меру пресечения вандалу изберут 29 мая.

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