Очередные переговоры лидеров двух Корей состоятся 1 июня

Лидеры КНДР и Южной Кореи договорились встретиться 1 июня, чтобы продолжить обсуждать будущее двух государств. Стороны подтвердили общее стремление к скорейшему выполнению условий Пханмунджомской декларации по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает ТАСС.

А в минувшую субботу неожиданно для всех Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в приграничном местечке Пханмунчжом. Политики почти два часа беседовали в "Доме объединения". По мнению журналистов, основной темой переговоров был вопрос о проведении американо-северокорейского саммита.

На днях президент США заявил, что не будет встречаться с лидером КНДР, но затем в Twitter написал о "продуктивных" переговорах с Пхеньяном. Напомним, встреча Трампа с Ким Чен Ыном должна состояться 12 июня в Сингапуре.