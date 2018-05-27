Новости

В трех американских штатах из-за шторма "Альберто" ввели режим ЧС 03:36
Очередные переговоры лидеров двух Корей состоятся 1 июня 02:47
Израиль атковал позиции ХАМАС в секторе Газа 02:10
На севере Греции в пассажирский автобус ударила молния 01:55
СМИ: Мохамед Салах пропустит чемпионат мира из-за травмы плеча 01:24
Роналду допустил возможность ухода из "Реала" 01:10
Кончаловский планирует снять фильм о Новочеркасском расстреле 00:50
Сергея Cобянина назвали одним из самых эффективных мэров в России 00:36
Скончался раненый в ходе операции в Иудее израильский солдат 00:25
Минздрав не будет проводить референдум о налоге на обеспечение лекарствами 00:17
Смешанные "цифровые" уроки появятся в российских школах 00:05
"Газпром" договорился о продлении "Турецкого потока" до Евросоюза 26.05.2018
Автомобили "Торнадо" начнут поступать в войска в 2018 году 26.05.2018
В крупнейшем парке развлечений Германии вспыхнул пожар 26.05.2018
Под Рязанью разбился самолет 26.05.2018
Побывавший на Луне астронавт Алан Бин скончался в США 26.05.2018
"Реал" - "Ливерпуль". Онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов 26.05.2018
В Министерстве энергетики назвали вариант пересмотра сделки ОПЕК+ 26.05.2018
Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в центре Петербурга 26.05.2018
Роналду и Салах сыграют с первых минут в финале Лиги чемпионов 26.05.2018
На роль адвоката Плевако утвержден Владимир Машков 26.05.2018
Эрдоган призвал граждан Турции обменивать доллары и евро на лиры 26.05.2018
Суд в Египте обязал власти временно заблокировать YouTube 26.05.2018
Песков рассказал, кто дергает его за усы 26.05.2018
Ущерб от действий вандала в Третьяковке оценили в полмиллиона рублей 26.05.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
27.05.2018 02:47
Рубрика: В мире

Очередные переговоры лидеров двух Корей состоятся 1 июня

Лидеры КНДР и Южной Кореи договорились встретиться 1 июня, чтобы продолжить обсуждать будущее двух государств. Стороны подтвердили общее стремление к скорейшему выполнению условий Пханмунджомской декларации по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает ТАСС.

Делегация США отправится в Сингапур для подготовки саммита США-КНДР

А в минувшую субботу неожиданно для всех Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились в приграничном местечке Пханмунчжом. Политики почти два часа беседовали в "Доме объединения". По мнению журналистов, основной темой переговоров был вопрос о проведении американо-северокорейского саммита.

Трамп назвал заявление КНДР "хорошей новостью"

На днях президент США заявил, что не будет встречаться с лидером КНДР, но затем в Twitter написал о "продуктивных" переговорах с Пхеньяном. Напомним, встреча Трампа с Ким Чен Ыном должна состояться 12 июня в Сингапуре.

Главное сегодня

"Реал" в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов
Петербургский форум стал рекордным по числу участников и объему сделок
Реставратор оценил шансы восстановить поврежденную картину Репина
Путин призвал Запад не переступать "красную черту" в отношениях с Россией
Роспатент предложил возобновить обязательные выплаты за изобретения