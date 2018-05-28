Дэвид Линч сурово раскритиковал критиков

Дэвид Линч крайне резко осудил критические отзывы, которые могут испортить будущий просмотр фильма.

Именитый режиссер, художник, продюсер, сценарист, актер, оператор и монтажер, создатель нетленного мира "Твин Пикс", в своем заявлении особое место отвел социальным сетям, ведь именно туда выкладываются самые первые мнения и впечатления после просмотров той или иной ленты.

Но так как каждое восприятие индивидуально, продолжает мысль кинодеятель, разочарование даже лишь одного критика-зрителя может здорово осложнить восприятие другим людям, которые сформируют уже предвзятое мнение перед просмотром.

По сообщению CinemaBlend, Линч поделился собственным опытом, в котором ему частенько приходилось сталкиваться с давлением после окончания работы над тем или иным фильмом. По мысли режиссера, если картины и несут для него лично определенный посыл, то это совершенно не обязывает его разъяснять для других, что же именно он вкладывал.

Он напомнил про свое любимое сравнение с мертвым писателем - дескать, представьте, что писатель умер, а вы бы очень хотели узнать, что же он такое имел в виду. Даже если вы его выкопаете, ответа все равно не добиться.

К тому же не все авторы умеют владеть словом, иногда они используют лишь образные средства, а это, увы, устраивает не всех критиков и зрителей.

Гораздо важнее, по словам Линча, выпускать свое произведение в таком виде, чтобы автор был доволен им сам, не наступая на горло своему детищу - не вырезая и не добавляя что-то после каких-либо отзывов зрителей и критиков. К тому же мнения могут отличаться на каждом показе, так что волноваться об этом совершенно не стоит.

Похожего мнения, как указывает портал, придерживаются режиссеры Элай Рот, Джеймс Кэмерон и актер Николас Кейдж, которые прекрасно понимают, сколь сильное влияние оказывают на зрителей критические отзывы, размещенные в социальных сетях.

Напомним, что драматург-визионер примет участие в работе над документальным памятником его старинной подруге Кэтрин Колсон, она же "Дама с поленом".