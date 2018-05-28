Пушков раскрыл интригу предстоящей встречи Трампа и Ким Чен Ына

Российский сенатор Алексей Пушков сомневается, что во время встречи президента США и лидера КНДР будут достигнуты какие-то договоренности. Вопрос по денуклеаризации Корейского полуострова так и останется открытым, уверен политик.

Все дело в разных подходах двух администраций. "Киму нужна встреча с Трампом, но он не хочет лишиться бомбы. Трампу же нужно лишить Кима бомбы, а для этого нужна встреча. Разные повестки", - написал Пушков в Twitter.

Член Совета Федерации России уверен, что у Ким Чен Ына нет друзей в Вашингтоне. Все происходящее сейчас - тонкая игра США. Об этом свидетельствуют недавние события. Пхеньян сдержал свое обещание и 24 мая взорвал свой единственный ядерный полигон в Пхунгери.

После этого последовало неожиданное заявление главы Белого дома, что запланированный на 12 июня саммит отменяется. Правда, два дня спустя Дональд Трамп сменил гнев на милость и снова заявил о своем желании встретиться с лидером КНДР.

То же самое будет и дальше, считает Пушков. "Если только Ким расстанется с бомбой, США потеряют интерес к диалогу и вернутся к прежней политике", - говорится в сообщении сенатора.

Киму нужна встреча с Трампом, но он не хочет лишиться бомбы. Трампу же нужно лишить Кима бомбы, а для этого нужна встреча. Разные повестки. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 мая 2018 г.