Совфед отреагировал на желание Польши разместить у себя базу США

Непростая история Польши ничему не научила ее руководителей, Варшава продолжает играть деструктивную роль в отношениях России и Запада, делая ставку на разжигание конфликтов. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя сообщения о намерении польского руководства инвестировать два миллиарда долларов в американскую военную базу на своей территории.

"Нельзя не видеть, что в последние годы многие действия Польши на международной арене вносят дополнительное напряжение в отношения между Россией и Западом. Считаю, что и это ее последнее предложение разместить у себя постоянную военную базу США преследует ту же деструктивную цель", - цитирует сенатора его пресс-служба.

Клинцевич также отметил, что сообщения об американской базе в Польше появились в СМИ сразу же после встречи президента России Владимира Путина и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Сочи, а также участия французского лидера Эммануэля Макрона в Петербургском международном экономическом форуме, "явно впадая в диссонанс с этими событиями".

Парламентарий с сожалением констатировал, "что очень непростая истории Польши ничему не научила ее нынешних руководителей". "А она, эта история, как и мировая история в целом, однозначно свидетельствуют, что страна, делающая ставку на разжигание конфликтов, пытающаяся за счет этого продемонстрировать свое величие, нарастить свой вес, в конечном счете всегда только проигрывает", - заключил Клинцевич.

Напомним, о намерении Польши разместить на своей территории постоянную американскую военную базу сообщило издание Politico со ссылкой на местные СМИ.

По некоторой информации, Варшава может выделить под указанные цели до двух миллиардов долларов США и разделить финансовое бремя с американской стороной. Польское оборонное ведомство таким образом рассчитывает укрепить связи с Вашингтоном. Соединенным Штатам уже переданы соответствующие документы, где приводятся некоторые подробности размещения объекта. На плане, в частности, указаны госпиталя, а также спортивная инфраструктура, предназначенная для членов семей военнослужащих.