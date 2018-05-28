Вышли трейлер и постер драмы "Октавио мертв!" с Сарой Гадон
Стали доступны первый трейлер и постер спиритически-обсессивной драмы "Октавио мертв!" (Octavio Is Dead!).
Автор сценария и режиссером выступила эксцентричная канадская постановщица Сук-Йин Ли ("Эпоха соблазна", "Истории Торонто").
Талисман клана Кроненбергов Сара Гадон, взявшая на себя еще и функции продюсера, играет молодую девушку по имени Тайлер, которая с трудом уживается в одном доме с очень жесткой матерью Джоан (Аркетт).
На безработную Тайлер обрушивается странная новость - отец (Трухильо), которого она никогда не знала, оставляет ей весьма приличное наследство.
Трейлер «OCTAVIO IS DEAD» с Сарой Гадон https://t.co/LCiqJUFFpd pic.twitter.com/hZqkuU3EHk— EPSCAPE (@epscapecom) 25 мая 2018 г.
Девушка пытается что-то узнать о нем от матери, но та всячески уходит от разговора. В итоге Тайлер пытается самостоятельно изучить странный и ирреальном мире родителя, чей дух заперт в собственной квартире и это интенсивное потустороннее путешествие открывает в девушке ее самые странные стороны личности.
Точная дата выхода в прокат пока отсутствует.