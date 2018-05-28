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Вышли трейлер и постер драмы "Октавио мертв!" с Сарой Гадон

Новость 28.05.2018, 11:42 | Текст: Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ Action & New Movies Trailers
Фото: youtube.com/ Action & New Movies Trailers

Стали доступны первый трейлер и постер спиритически-обсессивной драмы "Октавио мертв!" (Octavio Is Dead!).

Автор сценария и режиссером выступила эксцентричная канадская постановщица Сук-Йин Ли ("Эпоха соблазна", "Истории Торонто").

Фото: youtube.com/ Sony Pictures Entertainment
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Талисман клана Кроненбергов Сара Гадон, взявшая на себя еще и функции продюсера, играет молодую девушку по имени Тайлер, которая с трудом уживается в одном доме с очень жесткой матерью Джоан (Аркетт).

На безработную Тайлер обрушивается странная новость - отец (Трухильо), которого она никогда не знала, оставляет ей весьма приличное наследство.

Девушка пытается что-то узнать о нем от матери, но та всячески уходит от разговора. В итоге Тайлер пытается самостоятельно изучить странный и ирреальном мире родителя, чей дух заперт в собственной квартире и это интенсивное потустороннее путешествие открывает в девушке ее самые странные стороны личности.

Точная дата выхода в прокат пока отсутствует.

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