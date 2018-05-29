Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Новый универсал Lada Granta сфотографировали во время испытаний 10:38
В московском каршеринге появятся Porsche 10:08
Китайцы заинтересовались автомобилями Aurus 06:58
Cadillac CT6: Приживется ли в России американский седан 28.05.2018
29.05.2018 09:28
Рубрика: Легковые авто

Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке

Текст: Юрий Зубко

В Сети появились фотографии седана Aurus Senat, разработанного в рамках проекта "Кортеж". Снимки автомобиля, который оказался в московской пробке, появились на странице сообщества VINformer в Facebook.

На машине были установлены спецсигналы, однако водитель ими не пользовался. Судя по маленьким окошкам, это бронированная версия седана. Напомним, эту машину, как и лимузин проекта "Кортеж", впервые показали на инаугурации президента России Владимира Путина.

Фото: https://vk.com/rcinews
Седан проекта "Кортеж": первые "живые" фото роскошного салона

Новые российские автомобили начнут выпускать под названием Aurus. Оно образовано начальными слогами слов Aurum (лат. золото) и Russia (лат. Россия).

Помимо лимузина и обычного седана, в линейку марки войдут минивэн, внедорожник и мотоцикл. Модели получат названия в честь кремлевских башен - "Сенат", "Арсенал" и "Комендант".

Цены пока не утверждены. Они будут названы ближе к началу приема заказов. Но, по предварительным данным, стоимость седана будут начинаться ориентировочно от 10 млн рублей.

Фото: Андрей Полухин / РГ
Какие автомобили подорожали в России за месяц

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов в кулуарах Петербургского международного экономического форума-2018 заявил, что испытания мотоцикла проекта "Кортеж" завершатся не ранее 2019 года. В этом же году, как ожидается, должен дебютировать внедорожник.

Не так давно журналисты рассекретили внешность минивэна проекта. Автомобиль попал в кадр репортажа канала "Россия 24".

#Кортеж