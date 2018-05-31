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Джонни Депп врезался в стену в Санкт-Петербурге

Новость 31.05.2018, 20:50 | Текст: Олег Усков

Актер и музыкант Джонни Депп, посетивший Россию в рамках тура "супергуппы" Hollywood Vampires, попал в ДТП в Санкт-Петербурге.

Как передает "Пятый канал", "Мерседес", в котором звезда перемещалась по городу, не вписался в поворот и врезался в стену.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Как уточнено, авария случилась, когда машина выезжала из внутреннего двора отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте.

Известно, что Депп в инциденте никак не пострадал.

Вечером 30 мая группа Hollywood Vampires, состоящая из Деппа, Элиса Купера и Джо Перри (Aerosmith), отыграла в Петербурге концерт.

Согласно информации с мест, фанатки артиста повторили эскападу своих московских "коллег" и так же благодарно забросали исполнителя исподним.

Ранее мы писали, что "капитан" встретился с 40 российскими девушками, взяв с них за это по тысяче долларов с каждой.  

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