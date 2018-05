В Сети появилось видео с метанием бюстгальтера в Джонни Деппа в Москве

В Сети появилось видео, на котором зафиксировано быстро ставшее знаменитым в Рунете метание бюстгалтера в актера Джонни Деппа во время выступления группы Hollywood Vampires в Москве.

На снятой с танцпола записи видно, как вот время исполнения кавера на легендарную песню Break on Through группы The Doors белье падает на сцену рядом с музыкантами, один из которых поддевает его ногой, после чего Депп невозмутимо прикрепляет его к гитаре и продолжает играть. Следом около "Капитана Воробья" приземляется цветок, который он также пристраевает к своему инструменту.

Концерт состоялся накануне в "Олимпийском" с большим размахом. Супергруппа отыграла несколько кавер-версий песен известных рок-исполнителей (Love, The Who, AC/DC, Motörhead, Дэвида Боуи и других) и ряд композиций собственного сочинения, напоследок исполнив смесь School's Out другого видного участника Hollywood Vampires Элиса Купера и Another Brick In The Wall, Part 2 Pink Floyd.

Перед концертом артисты прогулялись по российской столице, набравшись положительных впечатлений, а Депп признался в любви к российским девушкам.

Завтра "Вампиры" дадут концерт в Петербурге.