На "Ленфильме" отметили 90-летие режиссера Виталия Мельникова

На киностудии "Ленфильм" отпраздновали 90-летие режиссера Виталия Мельникова, создавшего знаменитые фильмы, любимые многими поколениями: "Начальник Чукотки", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Старший сын", "Женитьба", "Отпуск в сентябре" ("Утиная охота"), "Выйти замуж за капитана", "Луной был полон сад", трилогия о России XVIII века "Царская охота", "Царевич Алексей", "Бедный, бедный Павел" и другие.

Юбилей мастера совпал с красивой датой - киностудия "Ленфильм" отметила первое столетие: ровно 100 лет назад был учрежден Петроградский кинокомитет, с которого началась история "Ленфильма".

Когда гости расселись за столами в Первом павильоне студии и ведущий вечера заслуженный артист России Михаил Морозов (актер БДТ имени Г.А. Товстоногова) дал слово имениннику, в ответ услышали от скромного, немногословного Виталия Вячеславовича: "Я бесконечно рад, что здесь собрались дорогие мне люди. Давайте без лишних слов начнем этот праздник". Тем не менее юбиляра поздравили, как положено. Вручили почетный знак "За заслуги перед Петербургом". Генеральный директор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин прочитал поздравительную телеграмму от президента Владимира Путина. Дарили подарки и произносили тосты, вспоминали…

Известные актеры, режиссеры поделились с "РГ" своими историями

Светлана Крючкова, народная артистка России:

- Виталий Мельников - режиссер для меня, можно сказать, роковой, он сыграл огромную роль в моей судьбе - актерской и человеческой, решил мою жизнь совершенно иначе, чем я ее себе представляла. Поменять Москву на Ленинград, по-моему, никто из артистов не решился, обычно поступают наоборот - переезжают в Москву. А я сделала это, и виновник - Виталий Вячеславович. Увидела у него на съемочной площадке оператора Юрия Векслера - маленького, рыжего, веснушчатого, и… насмерть влюбилась! Поехала к любимому мужчине, не раздумывая. Мне было 25 лет.

Вспоминаю, как мы отмечали день рождения Виталия Вячеславовича на даче. Погода хорошая. Именинник позвал Юру Векслера, художника Беллу Маневич, с которыми много работал, а Юра взял меня. Мы еще не были расписаны и не афишировали наши отношения. Помню удивленные глаза Мельникова, когда он увидел нас с Юрой - как мы выходили из леса, держась за руки. (Смеется). Порядочный человек, скромный, никогда не интересовался сплетнями…

В 1975 году, будучи одной из ведущих актрис МХАТа, где играла и репетировала главные роли, я поехала на кинопробы фильма "Старший сын". Мне говорили: "Зачем ты туда едешь? Мельников выбирает сейчас между Тереховой и Зайцевой!". На что я, молодая, простодушно ответила: "Ну хоть город посмотрю!". Мне так понравился Ленинград, когда мы были там с театром на гастролях в 1974 году.

Приехала. Сыграла. И Мельников сказал, как потом я узнала от Юры Векслера: "Буду снимать ее". Именно здесь, в Первом павильоне "Ленфильма", проходили тогда пробы на "Старшего сына".

Вообще Виталий Вячеславович обладает удивительным чутьем на актерскую природу - какому актеру какая роль идет, глубоко и разносторонне видит. Не боится брать менее известных артистов или вообще не известных. Я очень люблю его, с 1975 года мы работаем, дружим, но по дружбе Мельников никогда не занимает меня в кино, только если я гожусь на роль.

"Старший сын" - картина чудесная. Еще и потому что мы молодые и влюбленные. У нас тогда были четыре свадьбы! Миша Боярский женился на Ларисе Луппиан, Коля Караченцов на Люсе Поргиной, я бросила МХАТ и переехала в Ленинград. Коля Никольский (в фильме - жених Нины Сарафановой), мхатовский актер, тоже женился.

Представляете, какая у нас была атмосфера! Евгений Павлович Леонов с нами… У Караченцова и Боярского первые съемки в кино, первая картина. Все работали на подъеме, с удовольствием, такая эйфория!

А через два года Мельников начал снимать "Женитьбу". Они с Векслером придумали, что у меня не будет никакого грима, даже пудры, умытая - и все. И Юра решал всё светом и ракурсом. Помните, как Агафья Тихоновна говорит: "Как же это, если я выйду за него замуж и вдруг буду называться Агафья Тихоновна Яичница?". В середине съемок Мельников сказал: "Я не думал, что в тебе так много детского!". Но почему-то стал называть меня "мать". И еще повторял: "Тебе бы Екатерину Вторую сыграть!". Хотя, казалось бы, какая связь между Агафьей Тихоновной и императрицей? И вот, пожалуйста - "Царская охота", Екатерина. Я знаю артисток, которые писали Мельникову: "Возьмите меня на эту роль, я мечтаю о ней, готовилась всю жизнь…". Но он точно знает, кто ему нужен.

И пробовали мы, как и в "Женитьбе" только грим и костюм. Юра Векслер предложил, чтобы у Екатерины был акцент. Виталий Вячеславович послушал, как это будет звучать, и принял.

А еще у меня были небольшие роли: "Уникум" (товаровед, клиентка), "Выйти замуж за капитана", где я сыграла хозяйку ателье. Не важно - большая роль или маленькая, если снимает хороший режиссер. А в последнем фильме - "Поклонница" (2012 год), посвященном Чехову и начинающей писательнице Авиловой, - Виталий Вячеславович предложил мне малюсенькую роль. Правда, вырезал кусок, который мне очень нравился: я слушала в театре музыку, плакала и одновременно ела украдкой булочку из портфеля. По-моему, очень смешно… Интересно было работать с Оксаной Мысиной (у нее роль сдвинутой поэтессы, у меня - сумасшедшей романистки, а у Алексея Девотченко - злобного критика).

Что меня потрясло в Мельникове? Он написал замечательный сценарий "Поклонница". Я знала, что это прекрасный режиссер, но даже не предполагала, насколько он талантливый сценарист. И посмотрите, в каком возрасте снял "Агитбригаду "Бей врага!" (в 79 лет.- "РГ") и "Поклонницу" (в 85 лет. - "РГ")… И опять у него сыграли прекрасные молодые артисты.

Чем хороши его фильмы - их можно пересматривать бесконечно. Я снялась почти в ста фильмах, а самый любимый - "Женитьба". Могу смотреть его в любое время дня и ночи, с любого места. Не кривлю душой ни на минуту, не потому говорю так, что сегодня у Виталия Вячеславовича юбилей.

Виктор Сухоруков, народный артист России:

- Встреча с таким художником - орден, праздник, чудо в жизни человека. Эх, пораньше бы мне встретиться с ним!

Воистину талантливейший человек. В Виталии Мельникове заложен психолог, философ, человек-родитель, который любит актеров. Посмотрите на афиши его фильмов: что ни лицо - то счастье, что ни образ - то красота, что ни фамилия - то величие: Леонов, Даль, Табаков, Ефремов, Крючкова, Борисов, Янковский...

Этот человек олицетворяет наше время, жизнь, страну, кинематограф. Без преувеличения. Бог весть, что будет после Мельникова. Но сегодня "Ленфильм", Госфильмофонд, Россия обладают уникальными кинодокументами, художественной ценностью советского, российского кинематографа этого замечательного режиссера.

Кто знает, может быть, завтра он снова разобьет тарелочку о треногу кинокамеры и начнет снимать кино. Думаю, если бы нынче кто-то рискнул вложить средства в кино Мельникова, то не прогадал бы. Он еще может взять очередную киновершину. Я жалею, что не пошел в его чеховскую историю - фильм "Поклонница", он меня звал, но я был занят. Недавно впервые посмотрел его фильм "Луной был полон сад". Обрыдаться! А ведь в 72 года снято… Говорят, что режиссер - профессия нестарых людей. Мельников в своем таланте, сочинительстве, фантазиях очень даже современный человек.

Столько интересных, чудесных историй у нас! Как я сыграл Павла Первого в картине "Бедный, бедный Павел"? Нашла меня Татьяна Бузян, питерский ассистент режиссера по актерам, и привела к Мельникову. Мы поговорили минут 45, и Виталий Вячеславович, раскрасневшийся, хлопнул ладошкой по кожаному дивану и сказал: "Ну что, Татьяна, будем считать, что Павел у нас есть". Смотрите, какая интуиция, проницательность! Ведь я не красился, не плясал...Конечно, в разговоре я немного поддавал образ Павла в своем понимании.

Снимаясь, я стал землю рыть, настолько копал, что однажды Виталий Вячеславович погладил меня по плечу и сказал: "Витя, остановись, достаточно, тебе копать вредно". Я услышал его. Мы в этом кино реабилитировали Павла, попытались уйти от тех штампов, шаблонов, той карикатуры, которые нам навязывали коммунисты, капиталисты, разные исследователи, ученые, рассказывая об этом историческом персонаже. Для меня эта роль у Мельникова - орден всех степеней.

Сергей Снежкин, режиссер, народный артист России:

- Могу назвать пять великих картин Виталия Мельникова, благодаря которым я стал режиссером: "Начальник Чукотки", "Старший сын", "Отпуск в сентябре" ("Утиная охота"), "Мама вышла замуж", "Здравствуй и прощай".

Виктор Мережко, сценарист, режиссер, народный артист России:

- В 1972 году Виталий Мельников снял фильм "Здравствуй и прощай" по моему сценарию. Там идеальный ансамбль режиссера, оператора Юрия Векслера (его первая самостоятельная работа), актеров - снимались Людмила Зайцева, Михаил Кононов, Виктор Павлов, Олег Ефремов, Наталья Гундарева (первая роль в кино), Александр Демьяненко… Удивительная дружба на площадке. Он умеет это создавать. Почему мы с Виталием больше не работали? Он тяготеет к самостоятельному сочинительству. Мы встречались, выпивали, он стал крестным моей дочери и моего сына…

Оксана Мысина, актриса театра и кино:

- Три раза мы работали вместе - "Бедный, бедный Павел", "Агитбригада "Бей врага!", "Поклонница". Когда я прочла сценарий Мельникова о Павле Первом, то поняла, что лучшего сценария никогда не читала. Мифическая история, грандиозный конфликт героев, много сложных пластов, недоговоренного между строчек... Не знаю, почему Виталий Вячеславович доверил мне роль императрицы Марии Федоровны, жены Павла Первого. Я никак не подходила - высоченная, весила на 30 килограммов меньше, но у нас на съемках возник контакт, это какое-то чудо! И с этим я живу все эти годы. В прозе говорить об этом человеке я не могу, поэтому написала ему поэму-признание.

Сергей Никоненко, народный артист России:

- Я не снимался в фильмах Мельникова. Очень хотел, приезжал к нему на пробы в Питер, но он взял более талантливого, и это правильно. Хочу сказать Виталию Вячеславовичу: вы еще не одну картину снимите, а я сыграл уже 225 ролей в кино и думаю, что уже созрел до вашего уровня. Готов сняться у вас хоть в роли табуретки… Жду звонка от вашего ассистента! Спасибо вам за фильмы, за ваши потрясающие сцены!

К слову

Последний свой фильм "Поклонница" Виталий Мельников снял в 2012 году, когда ему было 85 лет. Продолжает работать и сегодня, пишет сценарии. Недавно получил предложение стать главой сценарной группы 16-серийного фильма "Романовы".

Тем временем

В Первом павильоне "Ленфильма" открылась выставка "Жизнь, кино", посвященная творческому пути Виталия Мельникова.

Впервые представлены студенческий билет ВГИКа, выданный в 1951 году, диплом и трудовая книжка режиссера с записью: "1964 год. Принят на киностудию "Ленфильм" на должность кинорежиссера второй категории".

В экспозиции - "хлопушки" со съемочных площадок, сценарии, книги, написанные Мельниковым. Костюмы, которые носили Олег Янковский и Виктор Сухоруков в фильме "Бедный, бедный Павел", Светлана Крючкова и Алексей Петренко - в "Женитьбе".

Декорации знаменитого фильма "Начальник Чукотки", костюмы Алексея Грибова и Михаила Кононова, эскизы Александра Компанейца. Граммофон и пишущая машинка, на которой печатал Алеша Бычков (Кононов), шаманский костюм с бубном, привезенный режиссеру в подарок с Чукотки. Плакаты 1967 года, выпущенные к премьере, фотографии со съемочных площадок и с выбора натуры. Стенограмма обсуждения фильма на худсовете, который присудил ему первую категорию. Приз ЦК ВЛКСМ, рецензии из газет… И условная инсталляция - храмовский уголок, где на ночь Бычков закрывал на замок героя актера Грибова в "тюремной камере" - от греха подальше.