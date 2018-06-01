Расследование по "делу России" дорого обошлось бюджету США

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже год занимается расследованием дела о якобы имевшем месте "российском вмешательстве" в американские президентские выборы за шесть месяцев своей работы потратил 4,5 миллиона долларов. Такие данные сообщили в Минюсте США.

Больше всего денег - 2,7 миллиона - пошло на зарплату членов специальной комисси. Транспортные расходы составили чуть более 532 тысяч. А на 54 тысячи приобрели необходимое оборудование, пишет ТАСС.

В ходе своего расследования Мюллер предъявил обвинения 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец.

Рассказать о предвыборной кампании Трампа недавно пришлось и зятю президента США. Джаред Кушнер отвечал на вопросы спецпрокурора почти 7 часов.

Глава Белого дома и его помощники неоднократно отвергали подозрения в контактах с российскими официальными лицами. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в Соединенных Штатах.