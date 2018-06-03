Министерство по развитию Дальнего Востока совместно с китайскими партнерами планирует подготовить к подписанию на IV Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября, проект межправительственного соглашения о совместном развитии международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2".

Такое поручение дал глава минвостокразвития по итогам расширенного заседания коллегии, прошедшей в начале марта во Владивостоке. Развитие МТК - самый масштабный из инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке: потенциал тяготеющих к ним транзитных грузов из провинций Хэйлунцзян и Цзилинь, по оценкам McKinsey, - около 45 млн тонн, по прогнозам китайских экспертов, - гораздо больше.

Напомним, международные транспортные коридоры, которые проходят по территории Приморского края, являются важнейшим инструментом реализации транзитного потенциала Дальнего Востока России. Развитие МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" обеспечит северо-восточным китайским провинциям Хэйлунцзян и Цзилинь кратчайший выход к морским портам на юге Приморья. Их запуск сокращает сроки транспортировки грузов, в том числе в южные провинции КНР, улучшает логистику, дав российской стороне возможность зарабатывать на транзитных перевозках.

Что сделано

Финансово-экономическая модель формирования приморских МТК подготовлена по заказу минвостокразвития консалтинговой компанией McKinsey и утверждена российским правительством в декабре 2016 года. Документ предусматривает модернизацию приграничной инфраструктуры, включая строительство и расширение портов, пунктов пропуска, автомобильной и железнодорожной инфраструктуры. Также предусмотрено значительное упрощение приграничных процедур для транзитных грузов с российской и китайской стороны. Для создания и управления МТК, совершенствования режима регулирования перевозок транзитных грузов рекомендовано создать совместную управляющую компанию.

Меморандум о сотрудничестве в области развития МТК был подписан 4 июля 2017 года во время рабочего визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина. Стороны договорились оказывать содействие в развитии инфраструктуры МТК, обеспечить "бесшовный" режим транзита, поддерживать строительство логистических парков и стимулировать развитие трансграничной электронной коммерции.

За минувший год сделано немало. Интерес к строительству объектов инфраструктуры МТК на условиях концессии проявили Китайская компания коммуникаций и строительства (China Communications Construction Company Ltd. - СССС), компания "Гуанда" и др. В ноябре прошлого года в Пекине на XXII регулярной встрече глав правительств России и Китая стороны договорились, что именно СССС выполнит технико-экономическое обоснование проекта. Зимой 25 специалистов из CCCC побывали в Приморье и провели полевой аудит. В апреле компания представила минвостокразвития предварительное технико-экономическое обоснование.

Работа кипит

По обе стороны границы министерства и ведомства совместно с бизнесом работают над совершенствованием транспортной инфраструктуры и административных процедур, чтобы повысить конкурентоспособность этих маршрутов и выйти на максимальную эффективность.

Одно из узких мест инфраструктуры в крае - нехватка современных трасс, сдерживающим фактором является прохождение дорог через населенные пункты. Для увеличения пропускной способности МТК "Приморье-1" строится альтернативная существующей, в обход нескольких населенных пунктов, трасса "Владивосток - Находка - порт Восточный". Она обеспечит скоростной проезд из Владивостока до Большого Камня, в том числе к судостроительному комплексу "Звезда" и жилым микрорайонам. В августе 2016 года сданы в эксплуатацию первые 18 километров, в феврале 2017-го началось сооружение второго участка, его протяженность - 25 километров. Как уверяют краевые власти, работа идет по графику. Завершение строительства запланировано в конце 2020 года. Разрешенная скорость движения составит 110 км в час.

Общий объем грузовых перевозок по переходу Махалино - Хуньчунь за четыре года составил 6,2 миллиона тонн. В 2017 году через него прошло 2,4 миллиона тонн грузов - в основном угля

Важнейший элемент МТК "Приморье-2" - дорога от госграницы до порта Зарубино протяженностью 71 км (ее планируется сделать платной) и нуждающиеся в кардинальной реконструкции региональные дороги "Раздольное - Хасан - Зарубино" и "Краскино - госграница". Их предстоит расширить до четырех полос, усилив дорожное полотно для проезда большегрузов.

Железная дорога - одно из важнейших звеньев МТК "Приморье-1" и "Приморье-2". За последние 10 лет грузопоток на ДВЖД в направлении портов и погранпереходов Дальнего Востока удвоился. При этом речь идет в основном об экспортных, импортных и только в последнюю очередь о транзитных грузах, хотя темпы роста впечатляют.

По данным ДВЖД, в 2016 году через пограничный пункт пропуска Гродеково - Суйфэньхэ перевезено 3247 транзитных контейнеров (ДФЭ - в двадцатифутовом эквиваленте), что в 11,5 раза больше, чем в 2015 году. А за полгода 2017 года больше, чем за весь 2016 год. География поставок: из провинции Хэйлунцзян в Южную Корею, Японию и на юг Китая.

Все чаще грузоотправители тестируют МТК "Приморье-2", что объясняется инфраструктурными ограничениями железной дороги и пограничного пункта пропуска Махалино (Камышовая). В 2011 году РЖД приобрело в собственность железнодорожный пограничный переход Махалино, который около 10 лет был в руках частной компании, из них пять лет не работал. ДВЖД инвестировало в восстановление его инфраструктуры 837,3 млн рублей, открыв в 2013 году для регулярных перевозок. В целом, по данным ДВЖД, если в 2016 году из Хуньчуня через Махалино проследовало всего два двадцатифутовых транзитных контейнера, а за 6 месяцев 2017 года - уже 13 ДФЭ.

В декабре 2017 года через железнодорожный погранпереход Махалино - Хуньчунь прошел первый транзитный контейнерный поезд. Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД, состав из девяти железнодорожных платформ с сорокафутовыми рефрижераторными контейнерами с рыбопродукцией проследовал со станции Хуньчунь до порта Зарубино, а оттуда морем в Южную Корею. Южнокорейское судно вернулось с партией контейнеров с товарами народного потребления, которые были отгружены на эти же платформы и отправлены в Китай. Все участники тестирования остались довольны экспериментом.

В апреле этого года паром Eastern Dream грузовместимостью 4 тыс. тонн перевез тестовую партию транзитного груза из Японии (Сакаиминато) в Китай (Чанчунь) по МТК "Приморье-2", осуществив заход в "Морской порт в бухте Троицы". Дополнительно на его борт был погружен контейнер с сельхозтехникой, заранее доставленной в Зарубино из Китая для отправки в Японию. Организатором грузоперевозки выступила префектура Тоттори, грузовым агентом - логистический оператор Nippon Express Co., Ltd.

- Объем перевезенных грузов через железнодорожные пограничные переходы Дальневосточной магистрали в 2017 году составил 14,7 млн тонн (+3,3 млн тонн к 2016 году), - сообщил заместитель главного инженера ДВЖД Алексей Прудников.

Учитывая транзитный потенциал, необходимо увеличивать мощности Восточного полигона. По словам представителя ДВЖД, на решение этой задачи уже инвестировано более 120 млрд рублей, введено в эксплуатацию объектов на сумму 78 млрд руб. Провозные возможности Транссиба выросли на 23 млн тонн, а БАМа - на 8 млн тонн в год. РЖД ставит задачу - максимально ускорить завершение первого этапа модернизации Восточного полигона: на эти цели ДВЖД на период до 2020 года предусмотрены средства в объеме 240 млрд рублей.

Для того чтобы сделать транзит китайских грузов через Приморье более привлекательным, минтранс утвердил 26 октября 2017 года технологическую схему их перемещения без досмотра в железнодорожных пунктах пропуска Махалино и Пограничный. Эти грузы сразу следуют в морские пункты пропуска Зарубино, Посьет или во Владивосток, Восточный или Находку, а там происходит их оформление для отправки за пределы таможенной территории ЕАЭС. И если не зафиксировано фактов нарушения, продолжительность пропуска транзитного грузового поезда из КНР через границу не превысит одного часа.

- В 2017 году по МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" оформлено 820 транзитных деклараций на товары общим весом более 102,7 тыс. тонн, перемещаемые как автомобильным, так и железнодорожным видами транспорта. Зафиксировано почти двукратное увеличение веса товарных партий по сравнению с показателем 2016 года. В основном товары перемещались между контрагентами КНР и между Китаем и Республикой Корея, - сообщил начальник ДВТУ Юрий Ладыгин. - Декларирование транзитных товаров, перемещаемых по МТК "Приморье-1" и МТК "Приморье-2", проходило в электронном виде. В среднем таможенные операции по оформлению и выпуску одной товарной партии таможенного транзита занимают 65 минут.

Остаются и нерешенные проблемы, обсуждаемые не первый год: в ноябре прошлого года члены правительственной комиссии под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева в очередной раз обсуждали, что делать с пунктами пропуска на Дальнем Востоке, давно не отвечающими задачам опережающего развития. Как сообщил куратор Дальнего Востока Юрий Трутнев, "на сегодняшний день экспортные возможности обеспечиваются на 17 миллионов тонн грузов, а потенциал до 2020 года - около 70 миллионов тонн". По итогам заседания глава правительства поручил разработать "дорожную карту" с реальными предложениями по устранению этой диспропорции.

Новые соглашения

Интерес китайского бизнеса к участию в инфраструктурных проектах растет. Так, Китайская железнодорожная корпорация (China Railway Group Limited, CRIG) и власти Приморья подписали меморандум о сотрудничестве в строительстве автомобильных дорог, связывающих приграничные провинции КНР и порты края.

А China Railway Group Limited (CRIG) замахнулась на проект строительства скоростной магистрали от Харбина до Владивостока. Для этого нужно проложить более 380 км железнодорожных путей, построить 12 станций. Участок от Муданцзяна до Харбина уже возводится. Планируется, что скорость движения будет составлять 250 км/ч. По предварительным расчетам, стоимость проекта - около 19 млрд долларов.

CRIG, компания "Престиж Фронтьер Лтд" и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта подписали соглашение о намерениях реализовать этот проект.

- Уверен, что строительство железной дороги Харбин - Владивосток окажет положительное влияние на активизацию сотрудничества между Россией и Китаем. Изначально задумывалась пассажирская линия, но после оценки экономики проекта было решено проектировать, учитывая и перевозку грузов, - заявил президент корпорации Цай Цзэминь.

Он отметил, что в приграничных районах Китая проживают более 65 млн человек, что обеспечит достаточную для окупаемости проекта загруженность. Его реализация будет способствовать развитию туристического сектора как Дальнего Востока, так и приграничных провинций КНР. Он также отметил, что "первый опыт работы по модели государственно-частного партнерства CRIG получила в 2014 году" и компания готова применить его в Приморье.

В марте глава московского филиала CССС Ма Цзиньлян побывал во Владивостоке и обсудил с главой Приморского края Андреем Тарасенко перспективы участия корпорации в строительстве моста из Владивостока на остров Елена и низководной дороги из Владивостока до Хасанского района. Все это элементы Владивостокской кольцевой автодороги, которая хорошо встраивается в систему двух МТК, создавая, по сути, единую транспортную сеть.

Губернатор Приморья привел на переговорах с китайскими бизнесменами прогнозные оценки: в полной мере МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" могут заработать до 2025 года, а с 2030 года эти транспортные коридоры обеспечат прирост ВВП России в размере 29 млрд рублей в год и ежегодное увеличение налогов и сборов на 5,7 млрд.

Только цифры

Потенциал грузовой базы - 45 млн тонн в год, суммарный объем инвестиций- около 300 млрд рублей, срок окупаемости - 10 лет, доходность - 10 процентов годовых. Приморье готово заключить с партнерами концессионное соглашение, предусматривающее возврат инвестиций и дивиденды от дохода. Такая финансовая модель была одобрена правительством РФ. Экономический эффект для Приморского края - ежегодный прирост ВРП на 4-5 процентов и создание более трех тысяч новых рабочих мест, экономия от перевозки грузов для китайской стороны составит, по оценке компании McKinsey, около 700 млн долларов.

Справка

CRIG - государственное предприятие при Комитете по контролю и управлению государственным имуществом Госсовета КНР, реализует проекты по всему миру. Компания построила в Китае более 90 тысяч км железных дорог, более 100 тысяч км автодорог, в том числе высокоскоростных - 16 тысяч км.

Тагир Хузиятов.

Тагир Хузиятов, ведущий научный сотрудник Центра изучения российско-японских отношений Школы региональных и международных исследований ДВФУ:

Работа по формированию МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" оживилась. Заметно увеличился объем перевозок, расширяются перечень и географическое представительство грузоотправителей и грузополучателей, формируются такие важные для участников перевозок характеристики МТК, как регулярность, частота и предсказуемость отправлений.

Китайская компания СССС представила предварительное ТЭО, стоит вопрос о создании российско-китайской управляющей компании. На мой взгляд, коль скоро речь идет о международных коридорах, управляющая компания должна создаваться с понятной перспективой трансформации из двусторонней в многостороннюю компанию. Уже сейчас нужно инициировать создание международного координационного совета с привлечением не только российских и китайских, но и корейских, японских и иных стейкхолдеров.

Инфографика "РГ"