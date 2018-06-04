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04.06.2018 12:41
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ объявил дату старта продаж седана Lada Vesta Cross

Текст: Андрей Полухин
Новинка АвтоВАЗа - "внедорожный" седан Lada Vesta Cross - поступит в продажу 7 июня. Автомобили уже появились в большинстве дилерских центров. Машина будет представлена в трех люксовых комплектациях с двумя силовыми установками на выбор и двумя пакетами опций. Цена стартует от 763 900 рублей.
Фото: Юрий Зубко/РГ Фото: Юрий Зубко/РГ
Фото: Юрий Зубко/РГ

Так, в минимальной версии машина получит 106-сильный мотор объемом 1,6 литра и механическую коробку передач. Для нее будут доступны четыре подушки безопасности, климат-контроль, аудиосистема с монохромным дисплеем диагональю 4,3 дюйма, "мултируль", круиз-контроль и ограничитель скорости, легкосплавные диски на 17 дюймов, вставки из эко-кожи в обивке салона.

Фото: Виктор Смеюха/РГ
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Такой же автомобиль предлагается и с мотором объемом 1,8 литра мощностью 122 л.с. С "механикой" он будет стоить 788 900 рублей, с коробкой AMT с сокращенным временем переключения передач и "ползучим" режимом - 813 900.

Дополнительный пакет Multimedia предполагает наличие полноценной мультимедийной системы с 7-дюймовым сенсорным монитором, навигатором, камерой заднего вида. В пакете Prestige добавлены подогрев задних сидений, задний подлокотник, USB-вход в центральном подлокотнике, атмосферная подсветка в салоне и усиленная тонировка задних стекол.

Напомним, выпуск автомобилей стартовал в Ижевске в конце апреля, поэтому СМИ верно предположили, что старт продаж будет намечен на июнь. Некоторые даже точно назвали дату - 7 июня.

Главное отличие "внедорожной" Vesta от стандартного седана - клиренс в 203 мм, что является уникальным предложением в сегменте. Машина получила 14 пластиковых элементов обвеса и дисковые тормоза. Интерьер новинки практически идентичен универсалу Lada Vesta SW Cross. Корреспондент "РГ" уже протестировал новинку АвтоВАЗа в ходе автопробега по городам-участникам чемпионата мира по футболу. Отчет о поездке будет опубликован в ближайшее время.

Фото: Ренат Закиев/РГ
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Напомним, вслед за Vesta Cross на рынок может выйти и приподнятый хэтчбек Lada Xray Cross. В марте автомобиль заметили во время тестовых испытаний. По непроверенной информации, АвтоВАЗ покажет эту модель на Московском международном автосалоне в конце августа.

Lada Vesta является одним из самых популярных автомобилей в России. За четыре первых месяца было реализовано 32 119 таких машин в самых разных кузовах и комплектациях (седаны, универсалы и кросс-универсалы) - это в полтора раза больше, чем год назад. Немногим лучше продается только Kia Rio, представленная в виде седанов и кросс-хэтчбеков.

#Lada