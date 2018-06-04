Путин по-немецки урезонил австрийского журналиста

Российский президент Владимир Путин перешел на немецкий язык во время интервью австрийскому телеканалу ORF, чтобы призвать журналиста к терпению.

"Дайте мне сказать, в конце концов. Seien Sie so nett, lassen Sie mich etwas sagen (Будьте добры, позвольте мне сказать)" - сказал Путин, слова которого приводит РИА Новости.

Агентство отмечает, что в ходе 45-минутного разговора президент несколько раз просил ведущего не перебивать его и дослушать до конца.

"Сейчас, секундочку, не торопитесь. Дайте мне сказать, иначе у нас будет не интервью, а монолог только с одной стороны - вашей", - однажды сказал Путин.

"Вы хотите все время задавать вопросы или хотите слышать мои ответы?" - пришлось спросить журналиста Владимиру Путину в другой ситуации.

Отметим, что в ходе беседы журналисты смогли узнать точку зрения российского президента на большинство острых внешнеполитических тем, включая украинскую, американскую и северокорейскую. Путина также спросили о том, чем он займется после завершения своего срока, и как относится к собственным фотографиям "в полуголом виде".