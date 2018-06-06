Чем побалует белорусских сладкоежек "Страна мороженого"

В этот июньский день рождения "нашего всего" - Пушкина - вспомнилась под настроение и работа над выпуском в московском издательстве "Воскресение" полного академического издания его произведений. А поводом для реминисценции, как ни странно, послужило любезное приглашение жителей и гостей белорусской столицы в страну самого популярного в мире десерта - пломбира - по случаю его 80-летия.

Оно и восстановило в памяти строки Александра Сергеевича Пушкина, известного сладкоежки, отправленные Наталии Николаевне в Ярополец. Утомленный, судя по всему, рутинными столичными балами, поэт признался в письме супруге, что ввиду ее отъезда "одна мне и есть выгода от отсутствия твоего, что не обязан на балах дремать да жрать мороженое".

Правда, до самого торжества придется немного подождать. Тематический парк развлечений "Краiна марозiва" развернется в самом конце этого месяца - 30 июня возле спортивного комплекса "Минск-Арена". Но уже сейчас заместитель директора компании-организатора Максим Журович гарантировал гостям праздника немало сюрпризов.

При входе в "государство" любимого лакомства, которое подарило нашей цивилизации пять тысяч лет назад кулинарная фантазия древнего Китая, посетителям вручат паспорта, по которым можно будет путешествовать по территории и получить бесплатное эскимо или пломбир в вафельном стаканчике. Минчанам будет накрыт и поразительный по ассортименту фудкорт. Кондитеры удивят драниками с мороженым и другими десертами на основе классического белорусского пломбира.

А для детей будет место и для спортивных развлечений. Им предложат посоревноваться в прыжках на батуте, стрельбе из лука, сыграть в бадминтон, настольный теннис и баскетбол, снежки во время Пломбириады-80. Гости станут свидетелями open air на белорусском языке, который соединит четыре музыкальных направления: фолк, рэп, рок и дип-хаус.

Детвора сможет даже построить фабрику мороженого из конструктора и попробовать себя в роли мороженщика на импровизированной кухне. А сам спорткомплекс "Минск-Арена" на время станет Северным полюсом, где с 19:00 до 21:00 можно будет охладиться и посмотреть ледовое шоу с участием… белого медведя.

К юбилею национального пломбира мастера выпустили лимитированную партию "Белого полюса 1938" по оригинальному рецепту. В составе мороженого, пояснил Журович, "нет Е-добавок, только восемь натуральных ингредиентов. Всего к празднику изготовлено около 50 тысяч порций". И еще один приятный сюрприз: "цены на продукцию будут ниже, чем в магазинах", - сообщил организатор фиесты.

У "Краiны марозiва", рассказал он, будет свой флаг и гимн в стиле хип-хоп. Для гостей, которые выбирают экотранспорт, оборудуют отдельную парковку. Первые тысяча посетителей, которые приедут на фестиваль на велосипеде, самокате, скейте или электромобиле, получат в награду пломбир.

И последняя, но достойная внимания новость: информационным партнером грядущего мероприятия выступило Белорусское телеграфное агентство.