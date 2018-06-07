Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra снова приедут в Крым

Всемирно известный югославский и сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица собирается снова посетить Крымский полуостров. Концерт Кустурицы и его фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra ("Забрањено пушење") состоится в Ялте 22 августа. Анонс события был размещен на официальном сайте концертного зала "Юбилейный", где и состоится выступление коллектива.

Там Кустурица выступит со своей новой программой "По млечному пути", которая носит название последнего фильма прославленного режиссера. Стоит отметить, что немногим ранее, 18 апреля, он дал концерт в Санкт-Петербурге в рамках XII Театрального фестиваля "Всеволожская весна", где эта программа и была впервые представлена российским зрителям. Кроме того, в конце июня он планирует стать одним из участников "Уральской ночи музыки" в Екатеринбурге.

Любители югославского кинематографа и разнообразных работ режиссера смогут также услышать композиции из таких фильмов, как "Черная кошка, белый кот" ("Црна мачка бели мачор"), "Жизнь как чудо" ("Живот је чудо"), "Время цыган" ("Дом за вешање"), "Аризонская мечта" (Arizona Dream), "Завет" (Завет).

Следует также отметить глубокую взаимную симпатию между Кустурицей и Крымом: режиссер приветствовал присоединение полуострова к России, а крымчане высоко оценили его фильм "По млечном пути" ("На млечном путу") с Моникой Беллуччи в главной роли и присудили ему высшую награду XXVI Международного кинофорума "Золотой Витязь", который прошел в Севастополе с 22 по 31 мая прошлого года.