Вышел первый трейлер "Девушки, которая застряла в паутине"

Клэр "Лисбет Саландер" Фой динамично, БДСМ-драматично и бисексуально уничтожает киберпреступность - в первом трейлере "Девушки, которая застряла в паутине".

В центре сюжета фильма - неразлучная парочка Саландер и Блумквист, которые сталкиваются с невероятного размаха преступной сетью в области информационных технологий, поддерживаемой коррумпированными чиновниками.

Напомним, новая история Лисбет Саландер не является сиквелом в традиционном смысле этого слова. После успеха американской версии "Девушки с татуировкой дракона" с Руни Марой и Дэниелом Крэйгом, снятой культовым Дэвидом Финчером, сразу пошли разговоры о продолжении. Но из-за проблем с графиками и возросших финансовых аппетитов некоторых участников съемочного процесса проект заморозили до лучших времен.

Однако продюсеры решили не оставлять без дела доходную франшизу и сделали хитрый ход: для адаптации была выбрана не следующая книга Стига Ларссона - "Девушка, которая играла с огнем", как это было в случае шведской серии фильмов с Нуми Рапас, а произведение продолжателя Ларссона - Дэвида Лагеркранца. Речь идет как раз о "Девушке, которая застряла в паутине", в основе которой лежат некоторые замыслы и идеи скончавшегося Ларссона. Поэтому сиквел можно считать перезапуском франшизы.

Отметим, что британская актриса Клэр Фой ("Корона", "Не в себе") опередила в гонке за титульную роль таких актрис, как Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Фелисити Джонс и Алисию Викандер.

Главную мужскую роль сыграл Сверрир Гуднасон, а роль сестры главной героини, Камиллы, исполнила нидерландская модель и актриса Сильвия Хукс, чей персонаж огнем, кулаком и мечом защищал в прошлом году андроидов в величественном арт-триллере "Бегущий по лезвию 2049".

За постановку отвечает режиссер хоррора "Не дыши" и "Зловещих мертвецов: Черная книга" Федерико Альварес, а за адаптацию сценария - Стивен Найт ("Острые козырьки", "Табу"), а также Джей Басу ("Монстры 2: Темный континент") и сам Альварес.

Дэвид Финчер выступил продюсером проекта.

В остальных ролях: Камерон Бриттон ("Охотник за разумом"), Клас Банг ("Квадрат"), Вики Крипс, Стивен Мерчант ("Офис"), трансгендерная модель Андреа Пежич и другие.

Выход ленты в РФ запланирован на 8 ноября 2018-го.