В Lexus рассказали, когда привезут в Россию новый седан ES

Новый Lexus ES приедет в Россию осенью. Об этом сообщили в московском представительстве японского бренда.

"Роскошный седан" (так в Lexus переводят заложенное в его название словосочетание Executive Sedan), который у нас нередко называют "Camry для богатых", будет представлен в трех версиях - ES 350, ES 250 и ES 200.

Самым доступным станет "двухсотый" ES в комплектациях Comfort и Executive - с двухлитровым мотором. Для ES 250 (Comfort, Executive, Premium и Luxury) предложат абсолютно новый мотор объемом 2,5 литра, а для ES 350 - мощный двигатель V6 на 3,5 литра. С этой силовой установкой окажутся доступны комплектации Luxury и F SPORT. Последняя будет представлена в линейке ES впервые. Машина будет внешне отличаться от стандартной версии рядом эксклюзивных элементов дизайна и оригинальными 19-дюймовыми колесами с новыми дисками. Кроме того, для этой версии предложат новые цвета - синий и белый "металлики".

Напомним, Lexus ES предстоит заменить на рынке не только предыдущее поколение модели, но и уходящий с рынка Lexus GS. Несмотря на ряд оригинальных "фишек" типа заднего привода и продольного расположения двигателя эта машина не снискала мировой славы.

Если говорить об отличияях от актуальной версии, то, как убедился корреспондент "РГ" в ходе мировой премьеры автомобиля в апреле, дизайн нового ES нельзя назвать другим - скорее, он более четко проработан. В нем по-прежнему присутствуют знаменитая веретенообразная решетка радиатора, стреловидные дневные ходовые огни и "бумеранги" противотуманных фар. Однако в экстерьере стало больше законченных линий. В салоне панель приборов стала цифровой, а экран мультимедийной системы вырос с 4 до 12 дюймов.

В 2017 году машина разошлась у нас тиражом в 1 668 экземпляров, чему способствует довольно демократичная ценовая политика. Актуальное поколение модели сейчас предлагают у нас за 2 235 000 рублей, топовая версия стоит от 3 436 000 рублей. Стоимость седана седьмого поколения пока не объявлена.