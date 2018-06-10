Как китайский Geely Atlas покорил европейские дороги

В Лондоне завершился уникальный автопробег длиной около 18 тысяч километров. Четыре кроссовера Geely Atlas преодолели это расстояние, прибыв в столицу Великобритании из Китая. Еще две машины присоединились к ним в Москве. На перегоне из немецкого Кельна в Париж в историческом событии поучаствовал и корреспондент "РГ".

Если эпитеты "уникальный" и "исторический" кому-то из читателей покажутся пафосными, то напрасно. Нельзя, конечно, исключать, что какие-то отчаянные путешественники и прежде приезжали в Западную Европу из Восточной Азии на своих автомобилях. Но чтобы массово, организованно, да на новеньких, прямо с завода, китайских кроссоверах - точно впервые.

Почему Лондон?

Если бы китайцы просто хотели проехать как можно дальше от исходной точки - города Сиань, - они могли бы отправиться в Мадрид или Лиссабон. Расстояние получилось бы больше, впечатлений - не меньше. Но выбор пал на Лондон, и не случайно.

Организаторы пробега отмечают, что между Сианем (именно отсюда когда-то начинался Великий Шелковый путь) и Лондоном - ровно 100 градусов широты. Круглая цифра была использована и в русскоязычном слогане "На100ящий вызов", и в китайском, составленном из иероглифов. Но, думается, при всей любви китайцев к символизму, эта причина не была основной. Некоторые удивятся, но британцы, а лондонцы - особенно, хорошо знают продукцию концерна из Поднебесной. Во-первых, речь идет о таксомоторах TX5, заполонивших улицы британской столицы. Дизайном этих кэбов занималась студия Geely в Барселоне, а выпуском - знаменитая London Taxi Company, которая с 2013 года принадлежит китайской компании.

Во-вторых, марка Lotus, прославившая Туманный Альбион спорткарами и гоночными автомобилями, в 2017-м также перешла под контроль Geely. Продуктовая линейка бренда вскоре существенно обновится и пополнится кроссовером и электромобилями. А на днях в компании сменился руководитель - им стал вице-президент и технический директор подразделения Geely Auto Фэнь Циньфэнь. Другими словами, Lotus стал еще более китайским.

А теперь именно в Лондоне подписано соглашение об укреплении сотрудничества с британско-голландской компанией Shell - одним из лидеров на мировом энергорынке. Бренды взаимодействуют уже более 10 лет, и Shell является на данный момент крупнейшим поставщиком смазочных материалов для первой заливки на многочисленных заводах Geely в Поднебесной. А на "БелДжи" в Беларуси - и вовсе единственным. К слову, на промежуточном финише пробега в Москве гендиректор российского ООО "Шелл нефть" Сергей Стародубцев рассказал, что сейчас концерн разрабатывает синтетическое моторное масло специально для автомобилей Geely.

Почему Geely?

Китайские производители давно грезят выходом на европейский рынок. Один из крупных брендов гордится штучными продажами в Италии, другой - презентацией своей новинки на Франкфуртском автосалоне. Geely в Старом Свете пока не продаются и до сих пор не экспонировались на автовыставках. Но этот бренд, пожалуй, можно назвать самым узнаваемым из китайских на территории от Урала до Пиренеев.

Моя коллега, выполняя редакционное задание, на каждой остановке пыталась узнать мнение о кроссовере Atlas у местных автолюбителей. И каково же было наше удивление, когда многие безошибочно узнавали в черно-синем "шильдике" логотип Geely. О компании слышали и немцы, и французы, и попавшийся по пути грек.

Впрочем, удивительнее было бы обратное. Пусть Geely не увидишь пока на европейских дорогах, в автомобильных новостях это название фигурирует регулярно. Чего стоит хотя бы приобретение Volvo (включая подразделение по выпуску грузовиков) и крупнейшего пакета акций Daimler. Эти сделки способны повлиять на весь европейский авторынок - и уже влияют!

Так, смарт-автомобили созданного вместе со шведами нового бренда Lynk & Co предлагаются под слоганом "Забудьте все, что вы знали о машинах и их покупке". Первый шоу-рум для ознакомления с этой маркой китайцы открыли в Нидерландах, но основные продажи предполагается вести онлайн и даже "по подписке". Показательно, что производство моделей Lynk & Co наладят не только в Поднебесной, но и на бельгийском заводе Volvo.

О революционных изменениях в Lotus мы уже говорили. Но в портфеле активов Geely есть и еще один перспективный европейский бренд - Polestar. Прежде под этим названием работало тюнинг-ателье Volvo, но теперь речь идет о полноценной марке. Судя по инвестициям в сотни миллионов евро, ей вскоре предстоит побороться за рынок электромобилей с Tesla.

Почему Atlas?

О российских перспективах Lynk & Co и Polestar говорить пока слишком рано. Но ведь нынешний флагман в российской линейке Geely - кроссовер Atlas - тоже своего рода символ революции. Он построен на новой переднеприводной платформе - это еще не хваленая CMA, позаимствованная китайцами у Volvo, но ее можно назвать переходным вариантом. А дизайн Atlas оказался настолько выигрышным, что основные визуальные доминанты уже переняли и другие модели бренда. Например, решетка радиатора с "планетарными кругами" и изогнутая линия передней панели в форме классического китайского моста стали фирменными элементами интерьера. Растиражировано и оформление центральной консоли с небольшими карманами по обе стороны. И это логично, учитывая, что к эргономике водительского места вопросов возникает действительно мало.

Что касается облика Atlas в целом, то не случайно над ним работала интернациональная команда дизайнеров во главе с колоритным британцем Гаем Бергойном. Машина выглядит современно и совсем не напоминает типично азиатские образцы. Возвращаясь к импровизированному опросу водителей на немецких и французских дорогах, можно отметить: никто и не предположил, что речь идет о модели из Поднебесной. Да я и сам убедился: Atlas не выделялся из общего потока ни в Меце, ни в Париже, ни на трассе между этими городами. И в данном случае это комплимент. Французы знают толк в автомобильной моде. Но и на фоне ярких новинок Renault, до сих пор не добравшихся до России, стильных Peugeot с Citroen флагман Geely смотрелся абсолютно гармонично.

Не уступал Atlas соседям и по движению. Да, он, конечно, не создан для гонок, и атмосферный двигатель объемом 2,4 литра, выдающий 148 л.с., хорошо тянет на средних оборотах, но чтобы раскрутить его с нуля - нужно иметь терпение. После одного из заездов на заправку мы попробовали разогнать машину с тремя пассажирами и полным багажником дорожных сумок с места до 100 км/ч - на это ушло немногим менее 15 секунд. Впрочем, водителю предлагаются два дополнительных режима движения, включая спокойный Eco и спортивный. В последнем динамика разгона кажется интереснее, хотя кардинально ситуацию не меняет. (К слову, перебирать режимы хотелось хотя бы ради смены изображений на цифровой панели приборов. И бирюзовый экономичный вариант, и морковный спортивный выглядят привлекательнее стандартного). Особых преимуществ не дала и функция "типтроник". Да, после принудительного понижения передачи двигатель получает дополнительный импульс. Но автоматика почти сразу перехватывает инициативу у водителя и начинает переключать "скорости" в привычном режиме.

Однако все эти обстоятельства, безусловно, не мешали, набрав темп, ехать в свое удовольствие по автобану со скоростью 130-150 км/ч. И даже без лишнего шума - общаться в салоне нам удавалось без надрыва. Этому способствует и модный пластиковый кожух для моторного отсека, и шумоизолирующий материал в колесных арках. А наигравшись с "типтроником", я переключился на круиз-контроль, который легко настраивается большим пальцем руки на кожаном мультируле. Выставил на свободной трассе максимально допустимую скорость, убрал правую ногу с педалей - и пейзажи за окном стали гораздо интереснее.

Кстати, постоянные читатели проекта "Автопарк" помнят, что обозреватель "РГ" одним из первых протестировал Atlas в Китае еще до российской премьеры. Пожалуй, тот материал вновь можно рекомендовать к чтению. Первые впечатления о машине оказались верными, хотя тогда за рулем я провел менее получаса. По дороге из Кельна в Париж у меня было вполне достаточно времени - и часть из него я честно пытался найти какие-то огрехи в сборке, предположив, что Atlas белорусского производства уступают в этом смысле китайским. Однако единственное, к чему можно было придраться, - слегка неровные швы прострочки на кожаной отделке дверных карт, которые случайно и не заметишь. Впрочем, так и должно быть, учитывая двойной контроль качества на выходе с конвейера в Жодино, где в этот процесс вовлечены и местные сотрудники Geely, и специалисты из Поднебесной.

Зато у автомобилей можно найти положительные отличия. В салоне белорусских кроссоверов укладывают не ворсистые коврики с прорезиненными площадками для ног (пожалуй, им будет сложно выдержать сырой осенне-весенний период), а полиуретановые. Но не простые, а с фирменным орнаментом Geely. Тем самым, что встречается в Atlas в самых неожиданных местах: на колонках и динамиках, на торцах шайб дефлекторов обдува и подрулевых переключателей, в нишах под ручками дверей и даже на микрофоне рядом с плафоном. В целом получается довольно стильно.

Еще один нюанс, на который я не обратил внимания в Китае - лазерные проекторы, которые при открывании дверей высвечивают в зоне выхода логотип Geely в обрамлении пяти звезд. Правда, некоторые владельцы, убежден, с удовольствием заменили бы эту опцию на уплотнители в нижней части дверей - традиционный "спутник" полного привода. Впрочем, может, со временем этой деталью озаботятся непосредственно на "БелДжи". Или она появится при очередном обновлении модели. Вот чем еще была полезна поездка с Geely на французском этапе их межконтинентального пробега - так это знакомством (пусть и "шапочным") с рестайлинговым Atlas, на котором в Лондон ехал один из китайских экипажей.

Главное внешнее отличие - отсутствие хромированных "усов" в передней части. На актуальной для нас версии кроссовера в них удачно встроены "противотуманки" и воздуховоды. Первые теперь получат другую форму, вторые пропадут вовсе. Изменится также задний бампер, пластиковая защита станет компактнее, а рисунок колесных дисков - сложнее. Поработали в Geely и над салоном. Кнопки мультимедийной системы станут полностью виртуальными, а ранее упомянутые кармашки по бокам центрального тоннеля получат дополнительную функциональность за счет USB-выходов. Теперь здесь можно будет зарядить смартфон. Как рассказали "РГ" в российском представительстве компании, такие кроссоверы должны появиться у нас уже в следующем году.

Справа – представленный в России Geely Atlas, слева – рестайлинговая версия. Фото: Пресс-служба Geely.

P.S.

Еще одна новость, которую удалось "привезти" из автопробега: со временем купить Geely Atlas станет проще. Речь идет не о цене, хотя с ростом уровня локализации автомобиля на "БелДжи" можно будет вернуться и к этому вопросу. Просто сейчас "паркетники" новой волны компания предлагает только в монобрендовых салонах, отвечающих современным корпоративным требованиям. Таких в России пока 20. Но работа по расширению сети активно ведется - дилеры сами заинтересованы в появлении у них Atlas. В итоге, если все пойдет по плану, уже к концу года эти кроссоверы, покорившие в мае-июне европейские автобаны, будут выставлены на 60 площадках.