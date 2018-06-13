Названы сто лучших мультфильмов "всех времен и народов"

Анимация сегодня в Голливуде, как и во всем мире, - в особом фаворе. И хотя большинство полнометражных мультипликационных фильмов, выходящих на большие экраны, в первую очередь ориентированы на юную аудиторию, взрослые их тоже смотрят с удовольствием.

Чему подтверждение - сотни миллионов долларов прибыли от таких лент, как, например, "История игрушек" или "В поисках Немо". При этом, отмечает USA Today, нет никаких признаков того, что зрители анимацией пресытились.

Журнал приводит титанический перечень, составленный с учетом мнений критиков и коммерческой успешности, из ста мультфильмов - список и в самом деле полезный к исследованию.

Отметив, что на сотой его строчке расположились классические "Обитатели холмов" (Watership Down) 1978 года - экранизация одноименной книжки про приключения кроликов, сразу перейдем к первой десятке. Которую оккупировали японцы и, разумеется, студия Pixar.

10. "Песнь моря" (Song of the Sea, 2014) Томма Мура. Номинированная на "Оскар" совместная работа аниматоров ряда европейских стран - фэнтези сквозь мифы и легенды.

9. "Мой сосед Тоторо" (Tonari no Totoro, 1988) - несказанно милая сказка Хаяо Миядзаки про роскошного котообразного лесного духа и его насыщенную дружбу с двумя сестрами.

8. Прошлогодний сиквел "Приключений Паддингтона" (Paddington 2).

7. Фантастическая мелодрама про обмен телами "Твоё имя" (Kimi no na wa, 2016) от Макото Синкая - "нового Миядзаки".

6. "ВАЛЛ·И" (WALL-E, 2008) - грустная история робота-мусорощика, оставленного людьми на опустевшей Земле.

5. Поистине великолепная "Тайна Коко" (Coco, 2017) - мексиканский загробный мир для самых маленьких. И всех остальных тоже.

4. Столь же блестящая, пышная, изобретательная сказка Миядзаки "Унесённые призраками" (Sen to Chihiro no Kamikakushi, 2001), взявшая "Золотого медведя" берлинского МКФ.

На третьем - удивительно мрачная, совсем уж не детская "История игрушек: Большой побег" (Toy Story 3, 2010) - триквел в серии про злоключения коллекции кукол взрослеющего подростка.

Лауреат и номинант сонма премий, ликбез играючи, путеводитель по базовым эмоциям без менторства и занудства «Головоломка» (Inside Out, 2015) – второе место.

И, наконец, первое - мощнейшая антивоенная драма "Могила светлячков" (Grave of the Fireflies, 1988) умершего в этом году от рака Исао Такахаты.

С полным аннотированным списком можно ознакомиться по ссылке.