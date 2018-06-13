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13.06.2018 14:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Повредивший картину в Третьяковке вандал оставлен в СИЗО

Текст: Иван Егоров
Мосгорсуд оставил под арестом Игоря Подпорина, который повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын" в Третьяковской галерее. В апелляционной жалобе адвокат просила освободить своего подзащитного, указывая, что он признал вину и не намерен скрываться от следствия.

По ее словам, суд, вынося решение об аресте, пошел на поводу у общественного мнения. Сам обвиняемый попросил отпустить его под домашний арест.

"Картина оскорбляет чувства верующих. Я прошу отпустить меня", - сказал Подпорин.

Фото: РИА Новости
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Согласно видео, которое обнародовало МВД, мужчина рассказал дознавателям, что приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил водки в буфете Третьяковки. При этом на заседании суда Подпорин заявил, что давал эти показания под давлением следствия и сотрудников музея. По его словам, он никогда не пил водку и тем более не пил ее в Третьяковской галерее. Свой поступок он объяснил тем, что "возмутился содержанием картины, потому что в картине все ложь".

Однако следователь и прокурор в суде настаивали на отклонении апелляционной жалобы защиты.

"Постановление суда не подлежит отмене. Все доводы изложены правильно. Сумма ущерба, по оценке экспертов, составила не менее 30 миллионов рублей, а оценочная стоимость всей картины составляет около 720 миллионов рублей", - заявила прокурор.

В итоге Мосгорсуд оставил в силе решение Замоскворецкого суда об аресте обвиняемого до 26 июля.

Во время заседания также стало известно, что следстсвие переквалифицировало обвинение с части 1 статьи 243 УК РФ на часть 2 той же статьи "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов", которая предусматривает штраф в размере до 5 миллионов рублей или лишение свободы на срок до 6 лет.

Ранее следствие заявляло, что нанесенный Третьяковке ущерб оценивается в сумму более чем в 500 тысяч рублей.

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Напомним, 25 мая в 20:55 перед закрытием Третьяковской галереи посетитель прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Картине нанесены серьезные повреждения: холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича, от стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самая ценная часть картины - изображения лиц и рук царя и царевича - не повреждена. В пресс-службе музея сообщили, что картине нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея.

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