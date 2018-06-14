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14.06.2018 10:53
Рубрика: Спорт

Почему сборная России должна победить. Отвечают Ловчев и Кононов

Обозреватель "РГ" Евгений Ловчев и главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов в "Футболе на высоте"

Исторический момент - в России начинается чемпионат мира. Сборная России в 18.00 (мск) начнет матч с Саудовской Аравией. А с 11.00 (мск) в эфире программы "Футбол на высоте" (она выходит на нашем сайте каждый день во время чемпионата мира) лучший футболист Советского Союза 1972 года, посол чемпионата мира-2018 Евгений Ловчев даст прогноз на эту игру.

Сборная России утонула в рейтинге ФИФА, команда разучилась побеждать, Артем Дзюба просит не нагнетать негатив. А Станислав Черчесов все равно говорит: "Победим! Потому что хотим этого!"

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Черчесов призвал болельщиков прийти на матч сборной России с усами

Мы обсудим не только возможный состав и наиболее вероятный счет матча, но и песню Семена Слепакова про сборную России, и акцию "Усы надежды" в поддержку Станислава Черчесова и его команды.

Но есть и другие темы, без которых сложно представить наш эфир. Главная из них - отставка главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги за день до старта турнира. Новым главным тренером испанской команды назначен Фернандо Йерро. Недавно Евгений Ловчев встречался с ним и нашему обозревателю есть, о чем рассказать.

- Лопетеги, конечно, повел себя неправильно. Но и федерация не права, решившись на такой шаг. С другой стороны, такая встряска может и положительно на сборной Испании сказаться. Слышал, многие игроки были против срочной отставки. Но вряд ли кто-то против назначения Фернандо Йерро, - говорит Ловчев, который недавно встречался с Йерро.

Главные темы программы:

* Матч века сборной России: как победить?

* Сборная Саудовской Аравии: как выучить фамилии игроков?

* Испания уволила тренера за день до старта турнира: как это понимать?

* Криштиану тренируется в Кратове, Месси - в Бронницах: как в это поверить?

* Фанаты со всего мира привезли на улицы российских городов праздник: как вам это нравится?

* Футбольные руководители считают, что сборная на правильном пути. Разве?

В эфире мы запустим конкурс, победители которого получат мяч с автографом Евгения Ловчева и гостей нашей студии. Следите за эфиром и обновлениями в нашей официальной группе Вконтакте.

Гость первого эфира - Олег Кононов, главный тренер тульского "Арсенала"

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