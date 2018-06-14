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Рубрика: Власть

Личное послание

Владимир Путин провел серию встреч с гостями открытия ЧМ-2018
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск №7592 (129)
14 июня в Кремле президент продолжил переговоры с лидерами иностранных государств, которые приехали на открытие чемпионата мира по футболу.

Сначала Владимир Путин поздравил президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса с избранием на пост главы государства. "Хорошо известно, что наши соотечественники внесли значимый, заметный вклад в развитие вашей страны, - заметил он и поблагодарил за то, что Парагвай принимал Патриарха Кирилла: - Это подчеркивает определенную духовную связь". Путин предложил поговорить о вариантах развития двусторонних отношений. "Надеюсь, что время, проведенное в России, тоже создаст у вас нужные, правильные эмоции, хорошее настроение", - сказал он.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин рассказал о великой силе футбола

"Сегодняшний день - это поистине знаменательное событие для нашего народа, потому что сегодня впервые президент Парагвая протягивает руку президенту России", - сказал Бенитес. Он передал Путину ордена русских офицеров, участвовавших в Чакской войне между Парагваем и Боливией в 1932-1935 годах, а также семикилограммовую статую из пуль. "Это действительно очень знаковая вещь, которая говорит о нашей близости. И память о таких людях должна быть, безусловно, сохранена", - сказал Путин.

Президент России встретился и с панамским коллегой Хуаном Карлосом Варелой. "Ваша сборная впервые играет на чемпионате мира, приехало немало болельщиков", - заметил Путин. "Объем торговли пока очень скромный, но есть над чем работать, чем заниматься", - добавил он.

Варела поздравил Путина с проведением ЧМ по футболу: "Безукоризненная организация мероприятия - с технической точки зрения, с точки зрения безопасности".

"Это поистине историческая встреча, потому что впервые президент Панамы, президент России встречаются в Кремле", - сказал Варела и поблагодарил за подготовку панамских специалистов в РФ.

Приветствуем и высоко оцениваем результаты встречи лидера Северной Кореи и президента США господина Трампа

Разговор с президентом Киргизии Владимир Путин начал с экономики. "У нас в прошлом году вырос товарооборот на 31 процент, и положительная тенденция сохраняется. Надо все сделать для того, чтобы так было и в будущем", - сказал он. Сооронбай Жээнбеков поблагодарил за приглашение принять участие в открытии чемпионата мира и пожелал сборной России по футболу успехов и больших побед.

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Еще один важный гость - председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам передал Путину послание от северокорейского лидера Ким Чен Ына в большом конверте. "Хотел бы подчеркнуть, что мы, безусловно, приветствуем контакты, которые начались между лидером КНДР и президентом Республики Корея", - сказал президент РФ. "Приветствуем также и высоко оцениваем результаты встречи лидера Северной Кореи и президента США господина Трампа", - добавил он.

Впрочем, это только первый шаг на пути к полноформатному урегулированию, продолжил Путин: "Но благодаря доброй воле он сделан. Безусловно, это создает условия для дальнейшего движения вперед и снижает общий уровень напряжения вокруг корейского полуострова". Благодаря этой встрече неблагоприятный возможный сценарий отодвинут, появились перспективы урегулирования всех проблем мирными, политико-дипломатическими средствами. "Россия всегда за это выступала, предпринимала необходимые для этого шаги. Мы и дальше готовы действовать в этом направлении. Вместе с вами предпринимать необходимые действия для налаживания контактов, в том числе в сфере экономического сотрудничества", - заверил президент РФ.

"Хочу подтвердить и прошу передать лидеру Северной Кореи, товарищу Ким Чен Ыну, наше приглашение посетить Россию с визитом. В том числе это можно было бы сделать в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре этого года. Можно сделать и отдельно", - заключил Путин.

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