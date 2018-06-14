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14.06.2018 12:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Приговор экс-полицейским по делу о стрельбе в Москве признан законным

Текст: Владимир Полетаев
Приговор бывшему и.о. начальника уголовного розыска ОВД "Пресненский" Денису Ромашкину и еще двоим экс-полицейским, осужденным за злоупотребление должностными полномочиями во время конфликта в ресторане Elements на Рочдельской улице, Мосгорсуд признал законным. Таким образом, решение суда первой инстанции от 26 декабря 2017 года вступило в законную силу - приговор подлежит исполнению.

Адвокаты осужденных просили суд отменить приговор и оправдать бывших полицейских якобы из-за отсутствия в их действиях состава и события преступления. По мнению защиты,  во время инцидента в ресторане они действовали строго в соответствии с должностными регламентами. А вот прокурор в ходе прений сторон была категорически против удовлетворения апелляционных жалоб и попросила суд отказать. Гособвинитель объяснила свою позицию тем, что "все противоречия, допущенные при расследовании дела, были устранены при его рассмотрении по существу в суде первой инстанции".

Приговор вынес Пресненский райсуд Москвы. К лишению свободы на сроки от двух до четырех лет суд приговорил полицейских из ОВД "Пресненский", которые не стали пресекать перестрелку у ресторана Elements на Рочдельской улице в декабре 2015 года. Такое решение приняла судья Татьяна Васюченко. Бывший врио начальника угрозыска ОВД Денис Ромашкин получил четыре года колонии общего режима, оперативник Ильдар Шакиров - три года и шесть месяцев колонии, а участковый Ринат Зиннатулин - два года заключения. Полицейских осудили за злоупотребление служебными полномочиями по части. 3 статьи 285 УК.

Фото: depositphotos.com
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В день перестрелки в районе ресторана дежурил Шакиров. Получив вызов в 20:36, он доложил о нем своему начальнику Ромашкину и был на месте через 20 минут; позднее к нему присоединились Зиннатулин и сам Ромашкин. Но вместо того, чтобы вмешаться в опасную ситуацию, стражи порядка уехали с места инцидента и тем самым "совершили злоупотребление полномочиями в форме бездействия", которое повлекло тяжкие последствия - гибель двоих участников столкновения и множественные травмы еще у семи, полагало гособвинение.

Перестрелка произошла из-за конфликта между хозяйкой ресторана Elements Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой. Последняя считала, что Ким недоплатила ей 8 млн руб. за ремонт. Требовать у Ким деньги приехали подручные криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец, Эдуард Романов и еще несколько человек. Ким, в свою очередь, позвала на переговоры отставного полковника КГБ адвоката Эдуарда Буданцева, который тоже прибыл не один. В итоге Буданцев, которого начали избивать, застрелил из наградного пистолета двоих подельников Кочуйкова и Романова.

Буданцеву вменили убийство, а затем переквалифицировали обвинение на превышение пределов необходимой самообороны.

Инцидент сказался на карьере высокопоставленных сотрудников центрального аппарата Следственного комитета: руководителя управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и замглавы столичного управления Дениса Никандрова. В июне 2016 года следствие не стало ходатайствовать перед судом о продлении ареста Кочуйкова и Романова, что позволило им выйти на свободу. По версии ФСБ, за это руководители ГСУ получили взятку в размере одного миллиона долларов от криминального авторитета Шакро Молодого.

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