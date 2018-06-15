В Волгограде выпишут из больницы пострадавшую в ЧП с катамараном

Сегодня из волгоградской больницы могут выписать третью пострадавшую в результате столкновения баржи и катамарана на Волге. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Двое пострадавших - мужчина и женщина были выписаны из медучреждения ранее.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 12 июня в Центральном районе Волгограда. Катамаран "Елань-12" столкнулся с баржей, буксируемой судном "Капитан Вечеркин".

Как рассказали в правоохранительных органах, пассажиры катамарана были нетрезвыми, а судно перегружено. В результате сильнейшего удара погибли 11 человек. Виновником ЧП, по предварительным данным, был капитан катамарана, ранее судимый экс-чиновник.