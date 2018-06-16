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16.06.2018 15:56
Рубрика: Спорт

Гризманна признали лучшим игроком матча Франция - Австралия

Текст: Данила Жиляев
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Сборная Франции со счетом 2:1 обыграла команду Австралии в матче первого тура чемпионата мира по футболу-2018 в группе С. Лучшим игроком встречи признан французский форвард Антуан Гризманн.

Фото: REUTERS / John Sibley
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Он был одним их самых опасных в составе своей команды и забил ее первый мяч. Гризманн реализовал пенальти, который уругвайский рефери Андрес Кунья назначил после просмотра видеоповтора - такое случилось впервые в истории мировых первенств.

Еще две команды из группы С, Перу и Дания, встретятся сегодня вечером в Саранске. Игра начнется в 19:00 по московскому времени, "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Кроме того, сегодня состоятся поединки и в группе D. Аргентина на столичном стадионе "Спартак" сыграет с Исландией - начало этой встречи запланировано на 16:00. А в 22:00 мск на поле стадиона  в Калининграде выйдут сборные Хорватии и Нигерии.

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