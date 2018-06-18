В Иванове завершился XII Международный фестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало".

На церемонии закрытия, которая проходила в кинотеатре "Лодзь", награду "За вклад в кинематограф" вручили оператору и соавтору фильма Тарковского "Ностальгия" Джузеппе Ланчи. Лауреату - 76 лет. Он работал с братьями Тавиани, Нанни Моретте, Марко Беллоккьо... С Тарковским снял только один фильм. Но какой! Награду Джузеппе Ланчи вручили программный директор фестиваля "Зеркало" Андрей Плахов и почетный гость - актер с мировым именем, который снимался в фильмах Ларса фон Триера, Люка Бессона и других именитых режиссеров, Жан-Марк Барр.

Специальный приз "За выдающийся вклад в киноискусство" был присужден художнику, режиссеру и сценаристу Рустаму Хамдамову. В программе фестиваля была показана его картина "Мешок без дна", получившая в прошлом году один из главных призов на Московском международном кинофестивале, где состоялась ее премьера. К сожалению, Хамдамов не смог приехать в Иваново, хотя местная публика его очень ждала. Приз получила молодая красивая актриса Анастасия Цой - работа в фильме Хамдамова стала ее дебютом в кино.

В основном конкурсе фестиваля "Зеркало" в этом году участвовали девять картин, и программный директор киносмотра Андрей Плахов постарался составить программу так, что, во-первых, все фильмы так или иначе ассоциировались с творчеством Тарковского, во-вторых - практически все были показаны впервые в России. Исключение составила, пожалуй, лишь "Гофманиада" Станислава Соколова.

Призы распределились следующим образом. Гран-при получил израильский фильм "Не забудь меня". Награду вручили режиссеру - его имя Рам Нехари и исполнителю главной роли и автору идеи - Нитай Гвирц. Председатель жюри - режиссер, сценарист, продюсер, педагог Марина Разбежкина пояснила такой выбор тем, что молодые кинематографисты говорят о проблемах израильского общества новым языком. Более того - с хорошим чувством юмора. Картина рассказывает о любви двух молодых людей. Она - пациентка клиники для девушек с нарушениями питания, где лежат либо толстухи, либо анорексички. Он - музыкант с проблемами по части психиатрии, время от времени принимающий препараты, чтобы стабилизировать свое состояние. По большому счету - оба никому не нужны, но, тем не менее, находят друг друга и пытаются решить, как им быть вместе, при этом отвергая вся устои, с которыми были знакомы прежде. Для фильма "Не забудь меня" награда на "Зеркале" - второй по счету Гран-при. Первый он получил на кинофестивале в Турине.

Приз за лучшую режиссуру присужден иранцу Вахиду Джадидванду за фильм "Ни даты, ни подписи". В прошлом году эта лента была в программе Венецианского кинофестиваля и вот приехала в Россию. Картина - о человеческой совести. О том, как попытка следовать морали и страх оказаться нерукопожатным в привычном обществе в состоянии разрушить жизни - и главного героя, и других людей. Рассказ о враче клиники судебной медицины - он случайно сбивает на дороге мотоцикл, на котором едет деревенская семья. От удара страдает мальчик. Вроде бы незначительные ушибы - и участники аварии, договорившись по деньгам, разъезжаются. Но на следующий день ребенок умирает и - по стечению обстоятельств - его привозят именно в ту клинику, где работает виновник ДТП. Якобы причина смерти - не в нем - у мальчика обнаружено смертельное заболевание. Но есть незначительный процент, что виноват именно этот врач. И как с этим жить? Психологический триллер держит зрителя в напряжении до последней минуты.

Третий приз жюри основного конкурса "За выдающиеся художественные достижения" вручили китайской картине "Овдовевшая ведьма". Награду получили режиссер Цай Чэньцзе и продюсер Чжао Фэн. Картина в этом году, в январе, получила один из главных призов фестиваля в Роттердаме. Там ей отдали Tiger Award ("Тигровую награду") и грант в 40 тысяч евро. В России фильм-сатиру, рассказывающий о судьбе женщины, на которую посыпались несчастья, как орехи из мешка с прорехой, также высоко оценили.

Жюри молодых критиков "Голос" вручило свою награду сербской картине "Восход Эдерлези". Ее получил режиссер Лазар Бодрожа. Для фильма это - шестой кинофестиваль. В России он также был показан впервые. Кстати, московские зрители смогут посмотреть в конце июня эту картину в кинотеатре "Октябрь" - там 22, 23 и 24 июня пройдет weekend "Зеркала" - "Эхо" фестиваля. А здесь фильм смогли увидеть не только зрители Иванова, но и жители Юрьевца - в городке на Волге, где находится дом-музей Андрей Тарковского, его показали на большом экране прямо на центральной площади. Также в "Октябре" покажут еще два фильма из конкурсной программы "Зеркала" - "Зерно" (копродукция Турции, Германии, Швеции и Катара, режиссер Семих Капаноглу) и грузинский "Намме" (режиссер Заза Халваши). В этом году обе эти картины были в программе кинофестиваля в Токио, и "Зерно" получил там Гран-при. В этом фильме, кстати, снимались Жан-Марк Барр и наш Григорий Добрыгин. А после "Зеркала" грузинский фильм "Намме" и наша Гофманиада отправятся на кинофестиваль в Шанхай, который только начал свою работу.

Приз зрительских симпатий фестиваля - его вручало жюри ивановских кинозрителей (оно традиционно присуждает награду в программе российского кино "Свои") - получила картина Алексея Федорченко "Война Анны". Представители жюри весьма изящно упомянули зеркало, которое фигурирует в картине. Оно - разбитое - расположено на камине, в котором в немецкой комендатуре прячется маленькая еврейская девочка во время Второй мировой войны. Продюсеры фильма "Война Анны", видимо, расстроенные тем, что фильм практически не отметило в этом году большое жюри "Кинотавра" (диплом был вручен лишь Марте Козловой - маленькой исполнительнице главной роли) сомневались - стоит ли выпускать фильм в прокат. Возможно, приз фестиваля "Зеркало" даст им понять, что многим зрителям фильм все же нужен.

Фестиваль "Зеркало", который в этом году проходил в режиме "перезагрузки" - то есть был сделан обновленной командой - вызвал большой интерес ивановской публики. В первую очередь - к привезенному кино. Залы были полными. Если фильмы показывали в формате "кино на площади" - а тут впервые в России умудрились так показать "Пылающего" - участника конкурса каннского кинофестиваля этого года, то яблоку было негде упасть. Милана Марича - члена жюри, актера, исполнителя главной роли в фильме Алексея Германа "Довлатов" полюбили как родного. Тем более что "Довлатова" показали во внеконкурсной программе. Актер Геза Морчани - также член жюри, исполнитель главной роли в венгерском фильме "О теле и душе" (картина - победитель "Берлинале" 2017 года, была номинирована на "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке и также показана в Иваново) удостоился потока благодарностей. От мала до велика посещали показы в пяти городах Ивановской области, что проходили в рамках программы "Кино на колесах". И особо выделили программу "Костюмы в кино". Живописный Юрьевец "примерил" на себя концерты под открытым небом и фестиваль уличной еды. Волга из берегов не вышла, а вот жители вышли из своих домов и приняли участие в мероприятиях. Лекции и мастер-классы, летний кампус, где 30 молодых людей снимали во время фестиваля свое кино, и многое другое - все дало повод для интереса, дискуссий и гордости. Одно из названий Иваново - "российский Манчестер", и, если этот город сделают таким же модным и современным местом, которым является в Британии Манчестер настоящий, это даст ему хорошие перспективы. Тем более что поезд "Ласточка" доставляет желающих из столицы сюда менее чем за четыре часа.