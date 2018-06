Год Культуры Россия - Катар 2018 приглашает исследовать сходства и различия двух стран

2018 год - перекрестный год культуры России и Катара, соглашение о проведении которого было подписано в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме. О запланированных мероприятиях года рассказал главный сотрудник по стратегическому планированию Управления музеев Катара Халид Юсеф Аль Ибрагим.

Какие мотивы привели к созданию инициативы перекрестных годов культуры? Какие еще страны проводили с Катаром перекрестные годы культуры?

Халид Юсеф Аль Ибрагим: У Катара есть стратегия развития - "Национальное видение-2030", которая предполагает переход к экономике, основанной на знаниях, а не только на нефти и газе. Ключевой элемент национальной стратегии - это концентрация на человеческом развитии, укрепление положения Катара на международной арене и поддержка межкультурного диалога. Под руководством своего председателя, Ее Превосходительства шейхи Аль-Майяса Бинт Хамад бин Халифа Аль-Тани, управление музеев Катара рассматривает искусство как ценный инструмент для установления этого межкультурного диалога.

Такой подход вылился в создание двусторонних годов культуры, где все формы популярной культуры используются для оспаривания стереотипов, преодоления барьеров между культурами и открытия умов. Через многочисленные выставки, фестивали, конкурсы и мероприятия различные программы способствуют взаимопониманию между странами. Они приглашают людей исследовать как культурное сходство, так и различия. Годы культуры представляют Катар и его историю международной аудитории и в то же время знакомят местную аудиторию с захватывающим культурным опытом других стран. На сегодня мы провели шесть годов культуры. В число стран-участниц вошли Япония, Великобритания, Бразилия, Турция, Китай и Германия.

Как Россия была выбрана для перекрестного Года культуры?

Халид Юсеф Аль Ибрагим: Катар и Россия - это страны с большой историей и богатой культурой, для музеев Катара важно работать со страной-партнером, способной поделиться богатым наследием. Мы всегда поддерживали тесные связи, а дипломатические отношения между нашими странами насчитывают десятилетия. Год культуры Россия - Катар 2018 направлен на укрепление отношений между Катаром и Россией и на то, чтобы подчеркнуть многогранность наших народов и культур. Партнерства между ключевыми катарскими и российскими культурными организациями, престижными учреждениями и отдельными лицами позволят продемонстрировать уникальные параллели между двумя странами.

Ее превосходительство шейха Аль-Маясса бинт Хамад бин Халифа Аль-Тани, председатель Управления музеев Катара.

Какие мероприятия будут проходить в связи с Годом культуры Россия - Катар 2018? Каких результатов вы ждете?

Халид Юсеф Аль Ибрагим: Год культуры Россия - Катар 2018 начался с серии выступлений удостоенного множества наград Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Культурной деревне "Катара" (Katara Cultural Village) в Дохе. На аудиторию произвела огромное впечатление культовая хореография, поставленная на музыку великих русских композиторов - Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова, Михаила Глинки и других. В ближайшие месяцы планируется провести ряд мероприятий в Дохе, Москве и Санкт-Петербурге. Ближе к концу года в музее "Пожарная станция: художники в резиденции" в Катаре будет организована выставка, основанная на подборке произведений из Третьяковской галереи, демонстрирующих некоторые из самых значительных достижений российской арт-сцены между 1950‑ми и 1960-ми годами. Кроме того, в Музее исламского искусства будет организовано несколько культурных мероприятий, спектаклей и кинопоказов.

Наряду с другими культурными мероприятиями, такими как фестивали, музыкальные выступления и показы мод, для зрителей в Москве откроется всемирно известная выставка Pearls: Treasures from the Seas and the Rivers ("Жемчуг: сокровища рек и морей") - один из флагманских международных проектов управления музеев Катара. Также в конце этого года московской публике будет представлена выставка, демонстрирующая работы некоторых лучших художников современной арт-сцены Катара.

Халид Юсеф Аль Ибрагим, главный сотрудник по стратегическому планированию Управления музеев Катара.

Так как Год культуры продолжается лишь один год, эта инициатива направлена на развитие более тесных связей между странами-партнерами в будущем, то есть за пределами перекрестного Года, создание прочных, кооперативных отношений между народами, партнерами и спонсорами.

Что делает Катар уникальным местом в регионе? Почему российским путешественникам следует выбрать Катар для своих поездок?

Халид Юсеф Аль Ибрагим: Катар привлекает туристов со всего мира благодаря богатому и разнообразному культурному наследию. Он объединяет гостеприимство старого мира с космополитической изощренностью. Катарцы - это нация, которая смотрит вперед в амбициозное будущее, твердо придерживаясь своей культуры и традиций. И неважно, являются ли посетители нашей страны страстными любителями истории, искусства, культуры или природы, - в Катаре есть что предложить всем. Эти элементы объединяются в изумительное приключение, которое сочетает прошлое и будущее, урбанистику и природу, местное и международное.

Говоря о силе нашей культурной привлекательности, стоит отметить, что фактически мы увидели увеличение роста туристов из Европы и Северной и Южной Америки в первой половине 2018 года. Демонстрируя успех Года культуры Россия - Катар и положительное влияние новых правил выдачи виз, например, мы уже видим, что российские туристы до сих пор были самыми частыми пользователями городского тура по Дохе, представляющего нашу культуру и наследие для страны-партнера.