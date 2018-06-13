Какие мотивы привели к созданию инициативы перекрестных годов культуры? Какие еще страны проводили с Катаром перекрестные годы культуры?
Халид Юсеф Аль Ибрагим: У Катара есть стратегия развития - "Национальное видение-2030", которая предполагает переход к экономике, основанной на знаниях, а не только на нефти и газе. Ключевой элемент национальной стратегии - это концентрация на человеческом развитии, укрепление положения Катара на международной арене и поддержка межкультурного диалога. Под руководством своего председателя, Ее Превосходительства шейхи Аль-Майяса Бинт Хамад бин Халифа Аль-Тани, управление музеев Катара рассматривает искусство как ценный инструмент для установления этого межкультурного диалога.
Такой подход вылился в создание двусторонних годов культуры, где все формы популярной культуры используются для оспаривания стереотипов, преодоления барьеров между культурами и открытия умов. Через многочисленные выставки, фестивали, конкурсы и мероприятия различные программы способствуют взаимопониманию между странами. Они приглашают людей исследовать как культурное сходство, так и различия. Годы культуры представляют Катар и его историю международной аудитории и в то же время знакомят местную аудиторию с захватывающим культурным опытом других стран. На сегодня мы провели шесть годов культуры. В число стран-участниц вошли Япония, Великобритания, Бразилия, Турция, Китай и Германия.
Как Россия была выбрана для перекрестного Года культуры?
Халид Юсеф Аль Ибрагим: Катар и Россия - это страны с большой историей и богатой культурой, для музеев Катара важно работать со страной-партнером, способной поделиться богатым наследием. Мы всегда поддерживали тесные связи, а дипломатические отношения между нашими странами насчитывают десятилетия. Год культуры Россия - Катар 2018 направлен на укрепление отношений между Катаром и Россией и на то, чтобы подчеркнуть многогранность наших народов и культур. Партнерства между ключевыми катарскими и российскими культурными организациями, престижными учреждениями и отдельными лицами позволят продемонстрировать уникальные параллели между двумя странами.
Какие мероприятия будут проходить в связи с Годом культуры Россия - Катар 2018? Каких результатов вы ждете?
Халид Юсеф Аль Ибрагим: Год культуры Россия - Катар 2018 начался с серии выступлений удостоенного множества наград Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Культурной деревне "Катара" (Katara Cultural Village) в Дохе. На аудиторию произвела огромное впечатление культовая хореография, поставленная на музыку великих русских композиторов - Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова, Михаила Глинки и других. В ближайшие месяцы планируется провести ряд мероприятий в Дохе, Москве и Санкт-Петербурге. Ближе к концу года в музее "Пожарная станция: художники в резиденции" в Катаре будет организована выставка, основанная на подборке произведений из Третьяковской галереи, демонстрирующих некоторые из самых значительных достижений российской арт-сцены между 1950‑ми и 1960-ми годами. Кроме того, в Музее исламского искусства будет организовано несколько культурных мероприятий, спектаклей и кинопоказов.
Наряду с другими культурными мероприятиями, такими как фестивали, музыкальные выступления и показы мод, для зрителей в Москве откроется всемирно известная выставка Pearls: Treasures from the Seas and the Rivers ("Жемчуг: сокровища рек и морей") - один из флагманских международных проектов управления музеев Катара. Также в конце этого года московской публике будет представлена выставка, демонстрирующая работы некоторых лучших художников современной арт-сцены Катара.
Так как Год культуры продолжается лишь один год, эта инициатива направлена на развитие более тесных связей между странами-партнерами в будущем, то есть за пределами перекрестного Года, создание прочных, кооперативных отношений между народами, партнерами и спонсорами.
Что делает Катар уникальным местом в регионе? Почему российским путешественникам следует выбрать Катар для своих поездок?
Халид Юсеф Аль Ибрагим: Катар привлекает туристов со всего мира благодаря богатому и разнообразному культурному наследию. Он объединяет гостеприимство старого мира с космополитической изощренностью. Катарцы - это нация, которая смотрит вперед в амбициозное будущее, твердо придерживаясь своей культуры и традиций. И неважно, являются ли посетители нашей страны страстными любителями истории, искусства, культуры или природы, - в Катаре есть что предложить всем. Эти элементы объединяются в изумительное приключение, которое сочетает прошлое и будущее, урбанистику и природу, местное и международное.
Говоря о силе нашей культурной привлекательности, стоит отметить, что фактически мы увидели увеличение роста туристов из Европы и Северной и Южной Америки в первой половине 2018 года. Демонстрируя успех Года культуры Россия - Катар и положительное влияние новых правил выдачи виз, например, мы уже видим, что российские туристы до сих пор были самыми частыми пользователями городского тура по Дохе, представляющего нашу культуру и наследие для страны-партнера.