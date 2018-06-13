Qatar Airways планирует расширять присутствие в России

Qatar Airways - одна из самых активных катарских компаний, занятых в активном продвижении двусторонних отношений между Катаром и Россией. Авиакомпания реализует целый ряд инициатив в России, среди которых спонсирование Чемпионата мира по футболу 2018 года, подписание пятилетнего спонсорского соглашения с Международной ярмаркой современного искусства Cosmoscow, потенциальное приобретение 25 процентов международного аэропорта Внуково.

Об этих и других проектах рассказал исполнительный директор группы компаний Qatar Airways Его Превосходительство Акбар аль-Бакер.

Каковы основные мотивы вашей приверженности России?

Акбар аль-Бакер: Первое и главное - мы рассматриваем Россию как одну из стран-соседей, поскольку она находится внутри четырехчасового радиуса полета от Катара. Кроме того, Россия является важным игроком на мировой арене и, учитывая суровые климатические условия, демонстрирует огромный спрос на международные туристические поездки. Благодаря широкой сети Qatar Airways предлагает российским путешественникам возможность добраться до экзотических мест по своему выбору. Наконец, мы хотим увеличить товарооборот между Россией и Катаром. Россия не имеет выхода к морю в страны Персидского залива, поэтому единственный способ транспортировки грузов между нашими странами - это воздушные перевозки. Все эти факторы в совокупности делают Россию одним из приоритетных рынков для Qatar Airways.

Какие проекты находятся сейчас в разработке?

Акбар аль-Бакер: Qatar Airways постоянно находится в поиске новых возможностей в России, и сегодня мы активно рассматриваем гостиничный сектор. Стратегия Qatar Airways - это инвестирование с помощью нашего дочернего предприятия в отели, которые охватывает наша сеть. Мы владеем недвижимостью по всему миру, но на сегодня у нас нет объектов ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге. Поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы найти интересные инвестиционные возможности в России (помимо аэропорта Внуково, доля в котором уже есть у Суверенного фонда Катара). Что касается чемпионата мира по футболу, в качестве партнера ФИФА и официального перевозчика чемпионата мы уже продаем пакеты, позволяющие любителям футбола из нашей сети на Индийском субконтиненте и Дальнем Востоке посетить Россию и насладится мероприятием.

Российский туризм показал 15-процентный рост за период между 2012 и 2017 годами. Кажется, что Qatar Airways готова справиться с этим ростом с недавним запуском новых рейсов в Санкт-Петербург. Планируется ли расширение сети рейсов из Катара в Россию и наоборот?

Акбар аль-Бакер: Qatar Airways горда тем, что располагает одним из самых молодых воздушных флотов, в котором представлены самые технологически продвинутые и экологичные воздушные суда в мире. В Москву сейчас летает три рейса в день и один рейс в Санкт-Петербург, запущенный в декабре 2017 г. Само собой, мы хотим расширять наше присутствие в России и открывать новые маршруты в страну. В этой связи мы работаем над новыми двусторонними соглашениями с правительством России, которые позволят нам увеличить частоту полетов и количество пунктов назначения в России.

Qatar Airways постоянно находится в поиске новых возможностей в России

С приближением чемпионата мира по футболу-2022 и учитывая цели Управления по туризму Катара к 2030 году привлекать 10 миллионов туристов ежегодно, Катару придется развивать воздушные сети. Насколько планы Qatar Airways совпадают с потребностями страны во время чемпионата мира и ожидаемым ростом индустрии туризма в целом?

Акбар аль-Бакер: Наша стратегия состоит в том, чтобы увеличить нашу сеть до минимум 250 пунктов назначения. Мы надеемся, что у нас все еще есть возможности по расширению в России и Европе. Но кроме этого мы также изучаем и другие части света, например, Северную Америку или страны Северной Европы, которые до сих пор не открыли для себя туристический потенциал и привлекательность Катара. Будучи генеральным директором национальной авиакомпании Катара, я глубоко убежден, что я обязан представлять Катар как пункт назначения и привлекать больше туристов в нашу страну наряду с мерами, принимаемыми Управлением по туризму Катара для достижения целей, поставленных в сфере туризма.

Qatar Airways - одна из самых престижных авиакомпаний мира (пять премий "TripAdvisor" в 2018 году, награда "Money Magazine" в номинации "Лучший в путешествиях" два года подряд). Тем не менее конкуренция в воздушно-транспортной отрасли сохраняется. Что делает полет с авиакомпанией Qatar Airways уникальным опытом?

Акбар аль-Бакер: На сегодня существует огромный выбор авиакомпаний, каждая из них предлагает разный уровень обслуживания. Тем не менее мы считаем, что для путешественников, которые могут себе позволить и ищут перевозчика класса люкс, который бы заботился о них, перевозчика с очень высокими стандартами и высоким уровнем обслуживания на борту, Qatar Airways будет наилучшим выбором. Мы одержимы совершенством - вот почему мы являемся одной из немногих пятизвездочных авиакомпаний в мире и были признаны лучшей авиакомпанией четыре года подряд по версии Skytrax на основе результатов голосования клиентов. На той же церемонии мы также выиграли награды в номинациях "Лучшая авиакомпания на Ближнем Востоке", "Лучший бизнес-класс" и "Лучший лаунж первого класса".

Недавно мы запустили нашу уникальную и запатентованную концепцию Qsuite. Мы классифицируем этот продукт как бизнес-класс, но он будет считаться первым классом в любой другой авиакомпании. Это еще один пример того, как мы устанавливаем наши стандарты выше тех, что есть в отрасли.

Как самый активный "посол" Катара в мире, как вы думаете, что делает вашу страну лучшим выбором для путешествия?

Акбар аль-Бакер: Катару есть что предложить: от нетронутых пляжей, развлечений на море, например, дайвинга, до роскошных отелей и магазинов в сочетании с множеством музеев и богатой культурой. Но что самое главное - у нас есть стремление к гостеприимству, и мы с нетерпением ждем возможности встретить туристов со всего мира и особенно из России.