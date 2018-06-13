Удивительный контраст прошлого и будущего привлекает туристов

Катар - это страна, в которой современность с ее небоскребами и высокотехнологичными парками соседствует с бескрайней пустыней и 1400-летней исламской историей. Из прошлого страны берет начало ее современный облик. Вот почему туристам со всего мира нравится приезжать в Катар. Только в 2015 году страна приняла 2,93 миллиона туристов, что на 3,7 процента больше, чем в 2014 году.

Безвизовый въезд для граждан России

Гражданам России, желающим посетить Катар, больше не нужно подавать документы на визу и оплачивать визовый сбор. Теперь многократная виза выдается бесплатно по прилету - нужно лишь предоставить паспорт, который должен быть действителен как минимум еще шесть месяцев после даты поездки, и оплаченные обратные билеты (или билеты в следующий пункт назначения).

Виза действует 30 дней и позволяет провести в Катаре до 30 дней (с возможностью многократного въезда), а также подать заявление на продление еще на 30 дней.

В августе 2017 года такие же привилегии получили граждане еще 79 стран, чтобы привлечь больше туристов в страну, которая славится отмеченной наградами пятизвездочной авиакомпанией Qatar Airways. Она предлагает прямые рейсы в Доху как из Москвы, так и из Санкт-Петербурга.

Кому стоит ехать в Катар?

Катар - это идеальное направление для веселого семейного отпуска. Городские развлечения нацелены как на молодежь, так и на взрослых, а пляжные курорты и спортивные сооружения предлагают комфортный и насыщенный отдых для всей семьи.

Если туристы ищут место, где можно расслабиться и погрузиться в новую культуру, то Катар подойдет и для этого. Они найдут здесь идеальное сочетание роскошных спа-салонов, аутентичной кухни и приключений в пустыне.

Что Катар предлагает туристам?

В Катаре прекрасные музеи и галереи, великолепные концертные площадки, а также исторические здания и форты, которые тщательно охраняются.

Среди них - деревня культурного наследия Катара, объект всемирного наследия ЮНЕСКО форт Аль-Зубара, знаменитый музей исламского искусства, Арабский музей современного искусства Матхаф, Музей Шейха Фейсала Бен Касима Аль Тани и Музеи Msheireb.

Приезжающих в Катар очаровывает суматоха традиционных рынков, где можно найти все что угодно - от шелка до специй - и попробовать блюда со всех уголков Ближнего Востока.

Стремление Катара к развитию искусства находит отражение в представлении разнообразных инсталляций, созданных лучшими художниками мира. Среди них "Чудесное путешествие" Дэмиена Херста перед медицинским и исследовательским центром Sidra, "7" Ричарда Серры в парке Музея исламского искусства, "Сила природы II" Лоренцо Куинна у культурного центра Катара, "Три обезьяны Ганди" Субодха Гупты у культурного центра Катара.

Всего в 20 минутах от центра Старой Дохи, на острове "Жемчужина Катара", туристы могут насладиться шопингом, ужином в изысканных ресторанах и всевозможными развлечениями. В торговых центрах Катара есть и роскошные бутики, и игровые зоны для детей и подростков.

Потрясающие пейзажи

Туристы могут совершить морскую прогулку на лодке доу и полюбоваться городским пейзажем Дохи на фоне заката или взять автобусный тур по главным достопримечательностям города.

Благодаря выгодному географическому положению страны в Арабском заливе здесь можно увидеть захватывающие дух пейзажи пустыни и моря. Песчаные дюны и живописные скалы из известняка уступают путь мангровым деревьям, которые растут на 560-километровом побережье.

Гипсовые залежи в центре полуострова способствовали возникновению геологического феномена под названием "розы пустыни". Наиболее яркое впечатление производит пещера Даль-аль-Месфер глубиной 40 метров. Эта пещера образована из скопления гипсовых кристаллов и иногда озаряется неярким свечением, похожим на лунный свет.

Остров Бин Ганнам, расположенный на севере Катара, известен также как "Пурпурный остров". Это название восходит к его богатой истории, когда в 1400-1100 годах до н.э. касситы красили здесь ткани в пурпурный цвет. Сегодня поездка на остров - это замечательный способ провести день вдали от города, насладиться уникальной флорой и тихими окрестностями острова.

Недалеко находится и пляж Фувайрат, место обитания морских черепах бисса. Каждый год между апрелем и июлем черепахи возвращаются на пляж, где они родились, чтобы отложить яйца. Туристы могут увидеть, как черепашата делают свои первые шаги к морю.

Катар - самое большое после Австралии место обитания дюгоней в мире. Эти травоядные морские гиганты весом более 400 килограмм приплывают в воды на северо-западе Катара и плавают вдоль всего побережья летом.

Те, кому повезет, могут краем глаза заметить грациозного аравийского орикса. Эти антилопы не водились в дикой природе с 1970-х годов, в естественную среду они были возвращены десять лет спустя в заповеднике Рас Брук.

События и фестивали

В Катаре проводится множество фестивалей - от Shop Qatar до Qatar International Food Festival. Благодаря насыщенной программе и специальным предложениям на отели, обилию культурных событий, детских мероприятий и рекламных акций в торговых центрах эти фестивали привлекают множество туристов. Кроме того, в Катаре в течение нескольких лет проводятся развлекательные шоу для всей семьи.

Планируем идеальное путешествие

Катар - доступная страна, куда легко попасть и которая тепло встречает гостей. Находясь в сердце старого мира, Катар удобно расположен: до него можно долететь за шесть часов из большинства европейских столиц и за девять часов из крупных городов Дальнего Востока и Северной Америки. 50 других международных авиакомпаний совершают рейсы в Катар, ежегодно перевозя через международный аэропорт Хамад более 32 миллионов путешественников.

Традиции гостеприимства

В Катаре одни из самых высоких стандартов обслуживания и качества услуг в мире. Многие международные и региональные отели прекрасно обустроены - современные, оборудованные всем необходимым комнаты, элегантные зоны общего пользования, многочисленные рестораны и кафе, бассейны, частные пляжи, спортзалы, спа-салоны, конференц-комнаты и детские игровые зоны.

Катар как круизное направление

Арабские страны Арабского залива входят в тройку самых популярных круизных направлений в зимние месяцы по всему миру, ведь там гарантирована солнечная погода, невероятные пейзажи пустыни и футуристические городские виды. В то время как туристы ищут новых приключений за пределами традиционных карибских и средиземноморских маршрутов, Катар стремится использовать огромный потенциал, которым обладает круизная индустрия.

В соответствии с этим планом порт Дохи, который находится прямо в сердце города, претерпевает глобальное переустройство, чтобы стать круизным терминалом и местом привлечения туристов. Кроме того, Катар является членом альянса Cruise Arabia Alliance, который предлагает туристам маршруты по нескольким городам, чтобы продемонстрировать лучшее, что есть в Арабском заливе.

Инвестиции в туристическую индустрию Катара

В феврале 2014 года была запущена Национальная стратегия развития туристического сектора 2030, цель которой - развитие стабильной туристической индустрии, прославляющей культурные и природные сокровища Катара и помогающей диверсифицировать экономику страны.

С этого времени Катар принял более 10 миллионов туристов, а общий вклад туристического сектора в экономику вырос до 6,7 процента от общего ВВП. Количество денег, потраченных туристами, возросло до 21 миллиарда катарских риалов (согласно Вспомогательному счету туризма за 2015 год).

Управление по туризму Катара недавно подвело итоги результатов, которых страна достигла с момента запуска Национальной стратегии развития туристического сектора, чтобы изучить наиболее эффективные способы дальнейшего развития культурных и природных богатств страны.

В результате появилась программа Next Chapter, новый пятилетний план, позиционирующий Катар как центр открытий, где культурная аутентичность соединяется с современностью, куда люди со всего мира приезжают за уникальными предложениями в сфере бизнеса, спорта, культуры и семейного досуга.

Программа Next Chapter представляет собой план по развитию туристического сектора страны и обрисовывает, каким образом они воплотятся в жизнь в следующие пять лет. В нее включены шесть географических зон по всей стране, каждая из них связана с туристической тематикой, основанной на географической характеристике и природных богатствах. Местные и иностранные инвесторы будут приглашены к участию в развитии туристических продуктов и услуг в каждой географической зоне в соответствии с их тематикой.

Узнать больше: www.visitqatar.qa/ru