Изменение визовой политики увеличило поток туристов в Катар

В 2014 году Управление по туризму Катара запустило Национальную стратегию развития туристического сектора (QNTSS), целью которой является диверсификация туристических продуктов и повышение вклада сектора туризма в экономику Катара к 2030 году.

В 2017 году под эгидой QNTSS была запущена программа Next Chapter - пятилетний план по росту туристического сектора с целью привлечь в страну 5,6 миллиона туристов к 2023 году. О ее первых результатах рассказал председатель Управления по туризму Катара (QTA)Хасан аль Ибрагим.

Какие конкретные действия, проекты и инвестиции запланированы для достижения цели QNTSS? Каковы результаты на сегодняшний день?

Хасан аль Ибрагим, председатель Управления по туризму Катара (QTA).

Хасан аль Ибрагим: С момента запуска QNTSS в 2014 году Управление по туризму Катара и его партнеры заложили прочный фундамент для развития зрелой и стабильной туристической индустрии. Среди наиболее значительных достижений - внесение ряда изменений в визовую политику, что позволило Катару стать самой открытой страной в регионе. Изменения включают в себя создание визовой онлайн-службы на сайте www.qatarvisaservice.com, бесплатную транзитную визу на 96 часов, безвизовый въезд для граждан более чем 80 стран и электронные разрешения на въезд (ETA) для резидентов или держателей виз стран Шенгенского соглашения, Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Сформировался подсектор круизного туризма, который показывает стабильный рост, а также помогает проекту по переустройству порта Дохи достичь кратного роста. Кроме того, мы запустили два новых всенародных фестиваля, Qatar Summer Festival и Shop Qatar. Они принесли экономике около 173 миллионов долларов США (630 миллионов катарских риалов) в 2016 году и 274 миллиона долларов США (1,06 миллиарда катарских риалов) в 2017 году. Параллельно с этим мы работаем над ростом глобального присутствия бренда Qatar Destination: для этого мы открыли по всему миру сеть из девяти представительств в странах, которые считаем для себя ключевыми, и провели более 260 кампаний на международных рынках.

Все эти усилия оказали влияние на экономику: в 2016 году туристическая отрасль принесла 5 процентов прямой прибыли и 9,7 процента общей прибыли в ненефтяные доходы Катара.

Текущая ситуация в регионе может показаться непростой для туристической индустрии Катара, но она, кажется, вдохновила Управление по туризму Катара на дальнейшее развитие своих инициатив по привлечению новых туристов с направляющих рынков.

Каков эффект недавно введенного безвизового въезда для граждан более чем 80 стран и системы электронных разрешений на въезд (ETA)? Какие рынки являются целевыми для Катара?

Хасан аль Ибрагим: Простота доступа - это главное, что делает страну привлекательным направлением для туристов. Безвизовый въезд, бесплатная транзитная виза и прием заявления на визы онлайн дали результаты. Число туристов из стран основных рынков, включая Китай, Россию, Южную Африку, Австралию и Бразилию, растет.

Мы видим большой потенциал в российском рынке. Управление по туризму Катара недавно открыло в Москве представительство, которое проводит много промомероприятий, направленных на продвижение наших туристических продуктов.

Сейчас Управление по туризму Катара активно занимается продвижением в Азии, особенно на таких крупнейших экспортных рынках выездного туризма, как Китай и Индия. В будущем нас интересует расширение в Европе, особенно в странах Скандинавии и Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург).

Катар - это уникальное направление, где культурная аутентичность соединяется с современностью, арабские пески встречаются с морем, куда приезжают люди со всего мира за уникальными предложениями в сфере бизнеса, спорта, культуры и семейного досуга

Туристические продукты арабских стран Арабского залива могут показаться похожими особенно тем туристам, которые еще не знакомы с регионом. Однако Катар, похоже, выделяется на их фоне и, согласно докладу Guest Experience in the Middle East (Гостевой опыт на Ближнем Востоке) за 2018 год, подготовленному Olery (организацией специалистов по путешествиям и гостиничным данным), признан страной, где туристы получают лучший гостевой опыт.

Что заставляет туристов выбирать Катар из всех стран региона? Что отличает страну от конкурентов? Чем привлекательны туристические продукты Катара с точки зрения достопримечательностей, инфраструктуры, культуры и событий?

Хасан аль Ибрагим: Катар - это уникальное направление, в стране культурная аутентичность соединяется с современностью, а арабские пески встречаются с морем. Люди со всего мира приезжают сюда за уникальными предложениями в сфере бизнеса, спорта, культуры и семейного досуга.

Согласно докладу Guest Experience in the Middle East за 2018 год, подготовленному интегратором данных о путешествиях Olery, индустрия гостеприимства Катара поднялась в рейтинге с первого места среди арабских стран Арабского залива до первого места среди стран всего Ближнего Востока. Доклад основан на анализе более пяти миллионов отзывов гостей, оставленных в интернете за год.

Кроме известного на весь мир и официально признанного индустрией восточного гостеприимства, Катар отличается от других направлений качеством широкого спектра аутентичных впечатлений, которые он предлагает. Среди них - музеи, галереи, инсталляции в городской среде, археологические памятники, форты и башни, а также разнообразные туры по городу и пустыне. Куда бы вы ни отправились, вы везде найдете действительно аутентичные впечатления, насладитесь культурными и природными сокровищами, которые ценятся и тщательно охраняются.

Большинство людей знают Катар благодаря тому, что он выиграл право на проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году, однако в стране ежегодно проводится около 80 спортивных событий. Катар входит в историю спорта как первая страна на Ближнем Востоке, где будет проходить чемпионат мира по легкой атлетике в 2019 году и чемпионат мира по плаванию в 2023 году.

Кроме спортивных событий в Катаре проводится целый ряд таких разнообразных фестивалей, как Shop Qatar, Qatar Summer Festival и Qatar International Food Festival. Они приглашают туристов открыть для себя страну через уникальную кухню и традиции - как древние, так и новые.

Каковы результаты развития круизного туризма в контексте переустройства порта Дохи?

Хасан аль Ибрагим: Круизный туризм продолжает оставаться сферой значительного роста туристического сектора. За первый квартал 2018 года порт Дохи принял десять судов, которые перевезли около 42,5 тысячи пассажиров и членов экипажа, что на 49 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В преддверии еще большего роста круизного туризма разрабатываются крупные проекты по развитию, включая переустройство порта Дохи, чтобы превратить его в туристический центр и постоянный круизный терминал, который мог бы принимать два огромных круизных лайнера одновременно. Мы надеемся, что как только эти проекты завершатся, круизный туризм привлечет в Катар более 500 тысяч туристов и к 2026 году будет приносить около 100 миллионов долларов США (350 миллионов катарских риалов) ежегодно.

Ближний Восток - невероятно популярное направление среди российских туристов. Организаторы выставки Arabian Travel Market недавно обнародовали данные, согласно которым количество туристов из России в арабские страны Арабского залива увеличится на 38% между 2016 и 2020 годом. Катар уже почувствовал этот рост: между 2012 и 2017 годом количество российских туристов выросло на 15%. Недавнее открытие представительства Управления по туризму Катара в России показывает решимость страны поддерживать рост этого сегмента.

Какой будет роль представительства в России? Сколько российских туристов ежегодно посещают Катар? Как вы привлекаете все больше туристов из России в страну и каковы ваши цели в этом отношении?

Хасан аль Ибрагим: Управление по туризму Катара открыло представительство в Москве в марте этого года. Представительство уже сотрудничает с такими российскими туроператорами и турагентами, как АРТ ТУР, Space Travel и Натали Турс, чтобы информировать туристов об увеличении предложений по проживанию, культурных и досуговых программ.

В первом квартале 2018 года количество туристов из России выросло более чем в четыре раза (441 процент) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По мере того как активность представительства по маркетингу на местах и продвижению набирает обороты, мы надеемся на поддержание стабильного роста туристического потока из России в Катар.

2018 год является перекрестным Годом культуры России и Катара. Кроме того, после России чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре. Как Управление по туризму Катара участвует в монетизации этих событий, чтобы укрепить туризм между Россией и Катаром? Как Вы считаете, каким образом оба чемпионата повлияют на туристический поток из России в Катар?

Хасан аль Ибрагим: Перекрестный Год культуры Катара и России - это уникальная платформа и возможность обменяться знаниями и туристами и наладить связи, которые не исчезнут и по прошествии 2018 года. Это своевременная удача, которая помогает нашим усилиям по привлечению российских туристов в Катар.

Катар разделяет взгляды России на спортивный туризм. Мы верим, что спорт - это уникальная сила, которая объединяет людей со всего мира, чтобы они смогли разделить друг с другом свою страсть к спорту и поддержать свои команды.

Что бы вы сказали читателям, чтобы они выбрали Катар для своего следующего отпуска?

Хасан аль Ибрагим: На протяжении многих лет мы не теряли контакта с нашими корнями и нашим наследием. В то же время мы приветствуем современность. Катар - самая открытая страна в регионе, и она стремится поделиться аутентичными впечатлениями с миром. С какой бы целью вы ни приехали - бизнес, спорт, культура или семейный досуг, вы навсегда запомните время, проведенное в Катаре.