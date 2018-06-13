Как в Катаре готовятся к проведению чемпионата мира по футболу-2022

Верховный комитет по снабжению и наследию готовит исторический Чемпионат мира ФИФА-2022

Основанный в 2011 году правительством Катара Верховный комитет по снабжению и наследию отвечает за создание необходимой инфраструктуры и организации удивительного и исторического Чемпионата мира ФИФА-2022 в Катаре, который ускорит национальное развитие страны и составит многолетнее наследие Катара, Ближнего Востока, Азии и всего мира.

Стадионы, несоревновательные объекты и другая инфраструктура, над которой работают Верховный комитет (ВК) и участники, позволит провести компактный, хорошо организованный чемпионат, целостный и доступный в своей основе. После чемпионата стадионы и окружающие их районы станут центрами общественной жизни - неотъемлемой частью наследия, которое строит Катар.

Работая в тесном контакте с местным организационным комитетом чемпионата мира-2022 в Катаре, ВК также отвечает за планирование и организацию приема гостей чемпионата. Семьи и группы болельщиков со всего мира побывают на безопасном, ориентированном на гостей турнире, который послужит примером гостеприимства - им славится Катар и регион в целом.

Наконец, благодаря таким программам, как Generation Amazing, Challenge 22, Workers’ Welfare, и таким инициативам, как вовлеченность сообществ и создание Института Josoor, Верховный комитет использует силу футбола для стимулирования человеческого, социального, экономического и экологического развития в сообществах Катара, регионе и Азии в целом.

В соответствии с решением, принятым Исполнительным комитетом ФИФА в марте 2015 года, Кубок мира по футболу 2022 года пройдет в ноябре и декабре 2022 года, а заключительный этап - 18 декабря 2022 года, в Национальный день Катара. Весь чемпионат займет 28 дней. Позднее рабочая группа соберется, чтобы окончательно сформировать международный календарь состязаний на 2019-2022 годы.

ВК был официально зарегистрирован и основан в 2010 году и по мере приближения Кубка мира ФИФА все больше задействован во всех вопросах, связанных с турниром. В декабре 2015 года Комитет провел последнее официальное заседание правления и продолжает тесное сотрудничество с ФИФА.

Компактность чемпионата - его уникальная черта, которая окажет глубокое влияние на игроков и фанатов футбола. Зрители не только смогут посетить более одного матча в день, они также смогут избежать длительных поездок на другие матчи, которые им пришлось совершать во время прошлых чемпионатов, проходивших в больших странах, где игры проходили в тысячах километров друг от друга.

В связи с масштабными инвестициями в инфраструктуру, развитие которой сейчас ведется в Катаре, в том числе строительство нового метро, болельщики смогут легко передвигаться. Катар станет отличной базой, с которой поклонники футбола смогут исследовать регион: международный аэропорт Хамад способен обслуживать 8700 пассажиров в час во время пиковых нагрузок.

Игроки, пожалуй, выиграют от компактности чемпионата больше, чем кто-либо другой. С постоянным местом проживания на время всего турнира, тренировочными площадками всего в нескольких минутах ходьбы и короткими поездками на автобусе до любого стадиона, на котором будут проходить матчи, они смогут в полной мере подготовиться к игре во время чемпионата мира по футболу 2022 года.

Конкретный бюджет не может быть обозначен сейчас из-за продолжающихся тендеров на постройку стадионов и связанной инфраструктуры.

Важно отметить, что подавляющая часть проектов по развитию инфраструктуры не будет финансироваться из средств ВК. Расширение дорожной сети и общенациональная система метро являются двумя примерами проектов, которые выполняются в рамках программы "Видение-2030" и были бы реализованы независимо от успешности заявки Катара на проведение чемпионата мира-2022.

Катарская заявка на проведение чемпионата мира включала в себя 12 стадионов. Как и в случае с каждым чемпионатом мира, как только страна выбирается в качестве принимающей, совместно с местным организационным комитетом проводится повторное рассмотрение планов и формирование финального списка городов и стадионов проведения игр для последующего утверждения исполнительным комитетом ФИФА.

Для Катара процесс формирования окончательного списка мест проведения еще продолжается. В надлежащее время будет представлен финальный проект по стадионам. Согласно требованиям, их должно быть минимум восемь и максимум двенадцать. Катар считает, что таким образом удастся не только оставить себе стадионы, подходящие для использования после 2022 года, но и создать значительные наработки для развития международного футбола.

Его Превосходительство Хасан аль-Тавед, генеральный секретарь ВК:

Принимать первый на Ближнем Востоке чемпионат мира по футболу FIFA - это невероятно важная возможность, которая послужит на благо нашего региона и всего арабского мира. После окончания чемпионата мы не будем почивать на лаврах. Мы рассматриваем это событие как катализатор социального прогресса и создания лучшего будущего для следующих поколений в Катаре и во всем регионе.

Насер аль-Хатер, помощник генерального секретаря по вопросам турнира:

Мы ожидаем, что чемпионат мира по футболу FIFA в 2022 году будет настолько же памятным, уникальным и творческим, насколько велико было удивление всего мира, когда маленькая ближневосточная страна Катар выиграла право на проведение чемпионата. Мы усердно работаем и будем продолжать прикладывать все возможные усилия, чтобы впечатлить международное футбольное сообщество в 2022 году.