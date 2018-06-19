Черышев догнал Роналду в гонке бомбардиров ЧМ-2018

В матче чемпионата мира по футболу Россия - Египет (3:1) полузащитник хозяев поля Денис Черышев забил второй гол нашей команды и догнал нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, отметившего хет-триком в игре против Испании, в гонке бомбардиров турнира.

Ранее Черышев оформил дубль в игре с Саудовской Аравией (5:0). Отметим, что российский хавбек также во второй раз подряд стал лучшим игроком матча на ЧМ-2018.

25 июня в последнем туре группового этапа Россия встретится в Самаре с Уругваем.