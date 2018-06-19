Черышев догнал Роналду в гонке бомбардиров ЧМ-2018
В матче чемпионата мира по футболу Россия - Египет (3:1) полузащитник хозяев поля Денис Черышев забил второй гол нашей команды и догнал нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, отметившего хет-триком в игре против Испании, в гонке бомбардиров турнира.
Ранее Черышев оформил дубль в игре с Саудовской Аравией (5:0). Отметим, что российский хавбек также во второй раз подряд стал лучшим игроком матча на ЧМ-2018.
25 июня в последнем туре группового этапа Россия встретится в Самаре с Уругваем.
Станислав Черчесов: Главное - победа и радость наших болельщиков 00:56
Сборная России впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Главный тренер команды Станислав Черчесов рассказал журналистам, за счет чего удалось обыграть египтян
Артем Дзюба: Наша сборная - это 23 брата 00:44
Автор третьего мяча в ворота сборной Египта Артем Дзюба рассказал после матча, за счет чего удалось обыграть серьезного соперника и как теперь будут играть с Уругваем
Сборная России впервые в истории вышла в плей-офф ЧМ по футболу 00:08
Сборная России впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Команда Станислава Черчесова победила Египет во втором матче группового этапа со счетом 3:1