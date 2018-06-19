Названы лучшие фильмы и сериалы по версии MTV Movie & TV Awards

В США, в Лос-Анджелесе, прошел MTV Movie & TV Awards 2018 - 27-я церемония вручения кино- и телевизионных канала MTV по итогам 2017 года. Номинанты которой были объявлены 3 мая.
Как передает CNN, фильмом года признали супергеройский комикс "Черная пантера", обошедший два других призовых кинокомикса - "Чудо-женщину" и "Мстителей: Война бесконечности", ремейк "Оно" и негритянскую комедию "Улетные девчонки".
“@TheBlackPanther” has won “Best Movie” at the @MTV Awards! Thank you to all of the fans for your support. #WakandaForever #MTVAwards pic.twitter.com/CHmuhdpCXi— Black Panther (@theblackpanther) June 19, 2018
Звезды ленты, актеры Уинстон Дьюк, Чедвик Боусман и Майкл Б. Джордан, дружно вышедшие на сцену принять статуэтку, подчеркнули огромную значимость картины, поблагодарили за поддержку и заверили, что "Пантера" - кино не только "для цветных", но и вообще для всех. Поскольку фильм "универсален". И это крайне важно!
Лучшим сериалом признан ретро-хоррор Netflix "Очень странные дела", соревновавшийся с "Игрой престолов", скандальной драмой про суицид девочки-подростка "13 причин почему", шоу по мотивам комикса "Арчи" "Ривердейл" и ситкомом "Черноватые".
BEST SHOW goes to @Stranger_Things #MTVAwards pic.twitter.com/Abv0vCjTw3— Movie & TV Awards (@MTVAwards) June 19, 2018
Как напомнил канал, дата премьеры третьего сезона "Дел" еще не объявлена.
С полным списком номинаций и номинантов можно ознакомиться на официальном сайте премии.
MTV Movie & TV Awards ежегодно организуется MTV с 1992 года. Ранее шоу было известно как MTV Movie Awards, но в прошлом году название было изменено на MTV Movie & TV Awards - для возможности включения в номинации и телесериалов.