Названы лучшие фильмы и сериалы по версии MTV Movie & TV Awards

В США, в Лос-Анджелесе, прошел MTV Movie & TV Awards 2018 - 27-я церемония вручения кино- и телевизионных канала MTV по итогам 2017 года. Номинанты которой были объявлены 3 мая.

Как передает CNN, фильмом года признали супергеройский комикс "Черная пантера", обошедший два других призовых кинокомикса - "Чудо-женщину" и "Мстителей: Война бесконечности", ремейк "Оно" и негритянскую комедию "Улетные девчонки".

Звезды ленты, актеры Уинстон Дьюк, Чедвик Боусман и Майкл Б. Джордан, дружно вышедшие на сцену принять статуэтку, подчеркнули огромную значимость картины, поблагодарили за поддержку и заверили, что "Пантера" - кино не только "для цветных", но и вообще для всех. Поскольку фильм "универсален". И это крайне важно!

Лучшим сериалом признан ретро-хоррор Netflix "Очень странные дела", соревновавшийся с "Игрой престолов", скандальной драмой про суицид девочки-подростка "13 причин почему", шоу по мотивам комикса "Арчи" "Ривердейл" и ситкомом "Черноватые".

Как напомнил канал, дата премьеры третьего сезона "Дел" еще не объявлена.

С полным списком номинаций и номинантов можно ознакомиться на официальном сайте премии.

MTV Movie & TV Awards ежегодно организуется MTV с 1992 года. Ранее шоу было известно как MTV Movie Awards, но в прошлом году название было изменено на MTV Movie & TV Awards - для возможности включения в номинации и телесериалов.