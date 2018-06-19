Дзюба попал в стартовый состав сборной России на матч с Египтом
Тренерский штаб сборной России обнародовал стартовый состав команды на матч группового этапа чемпионата мира против Египта. Игра состоится сегодня на стадионе "Санкт-Петербург" и начнется в 21:00 по московскому времени.
Как и ожидалось, по сравнению со стартовой игрой против Саудовской Аравией, изменения в составе минимальные. Точнее, их всего два. Россияне вновь будут действовать по расстановке с четырьмя защитниками. Что же касается замены Алана Дзагоева, получившего травму в "Лужниках", то вместо него с первых минут появится Денис Черышев. Напомним, что хавбек "Вильярреала" очень удачно вошел в игру в матче-открытии, забил два мяча и был признан тогда лучшим игроком встречи.
Ну а второе изменение в составе довольно неожиданное, и касается оно линии нападения. Роль наконечника российских атак на этот раз доверена Артему Дзюбе, хотя большинство экспертов предрекали выход на поле Федора Смолова. Очевидно, сказался тот факт, что с саудовцами Смолов сыграл не очень удачно, тогда как вышедший со скамейки запасных Дзюба тут же забил гол, окончательно снявший все вопросы о победителе. Ну а полностью состав сборной России выглядит так
Вратарь: Игорь Акинфеев (капитан команды)
Защитники: Юрий Жирков, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Марио Фернандес.
Полузащитники: Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Александр Головин, Денис Черышев.
Нападающий: Артем Дзюба.
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