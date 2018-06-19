Салах рассказал, что готов к матчу с Россией

Накануне матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта, который состоится сегодня на стадионе "Санкт-Петербург", главная звезда египетской сборной Мохаммед Салах опубликовал видеоролик в интернете.

Салах разместил видео в своем Instagram. В нем Мохаммед рассказывает, что поддержка ста миллионов соотечественников для него - не дополнительное давление, а мотивация и вдохновение. На самом деле ролик, который за несколько часов просмотрели уже более четырех миллионов человек, является рекламой бутс, но подпись к нему гласит "Ready for tomorrow", то есть "готов к завтрашнему дню". И это сейчас - главная новость, поскольку вопрос участия Салаха в матче по-прежнему открыт. По крайней мере нет уверенности, что бомбардир выйдет на поле в стартовом составе.

Накануне Мохаммед тренировался в общей группе, а главный тренер команды Эктор Купер выразил уверенность, что форвард будет готов. Вместе с тем он оговорился, что ему предстоит пройти дополнительный тест, который и покажет окончательно уровень кондиций игрока.

Напомним, что Салах травмировал плечо в финале Лиги чемпионов после столкновения с Серхио Рамосом. С тех пор участия в матчах он не принимал, и пропустил первую игру египтян на чемпионате мира, в которой его партнеры уступили Уругваю 0:1.