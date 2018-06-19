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19.06.2018 19:40
Рубрика: Спорт

Салах сыграет с первых минут против России

Текст: Артур Нанян (Санкт-Петербург)

Стал известен стартовый состав египетской сборной на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 против России.

Главная новость - возвращение лидера "фараонов" Мохамеда Салаха. Форвард "Ливерпуля", получивший травму плеча в финале Лиги чемпионов в конце мая, выйдет на поле арены в Санкт-Петербурге с первых минут.

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев
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"Да, Мохамед - наш ключевой игрок. Он один из лучших футболистов мира", - отметил на вчерашней пресс-конференции главный тренер "фараонов" Эктор Купер. "Можно ли его остановить? Тут у каждого свое мнение. Салах готов играть".

Полностью состав египетской команды на сегодняшний матч выглядит следующим образом: Мохамед Аш-Шенави, Ахмед Фатхи, Али Габр, Ахмед Хегази, Мохаммед Абдельшафи, Мохамед Эль-Нени, Тарик Хамед, Мохамед Салах, Абдалла Саид, Трезеге, Марван Мухсин.

Напомним: в дебютной встрече египтян на чемпионате мира с Уругваем Салах остался в запасе. При этом за день до игры главный тренер Купер ясно дал понять, что Мохамед готов к матчу.

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