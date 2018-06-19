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19.06.2018 17:43
Рубрика: Спорт

Войцех Ковалевски пришел на матч с Сенегалом в спартаковском шарфе

Текст, видео: Артем Локалов

Экс-вратарь "Спартака" и польской сборной Войцех Ковалевски будет смотреть матч Польша - Сенегал (начало в 18.00 мск) в красно-белом спартаковском шарфе.

Ковалевски несколько лет выступал за "Спартак". На игру он пришел с Алексеем Зуевым, с которым в середине 2000-х играл за красно-белых.

- Сегодня я в красно-белых спартаковских цветах. Тем более мы на стадионе "Спартака", - сказал Ковалевски спецкору "РГ".

- Хочу чтобы команда моего друга сегодня победила, - заметил Алексей Зуев, который примерил шарф сборной Польши. - Рад, что нам, наконец, удалось увидеться. В прошлый приезд Войцеха в Москву, мне не удалось с ним повидаться. Но зато теперь мы вместе посмотрим матч чемпионата мира.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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- Сборная Польши давно ждет начала турнира, - сказал Ковалевски. - Главное - все здоровы и готовы к игре. Конечно, болею за Польшу, но и за сборную России - тоже. Надеюсь, обе команды выйдут из своих групп. Есть шанс, что встретимся на следующей стадии.

Здесь, в России, праздничное настроение. Рад, что чемпионат мира проходит тут, в Москве, на стадионе "Спартака". Посмотрим игру Польши, надеюсь, вернемся домой в хорошем настроении, и будем болеть за сборную России в игре с Египтом. Желаю команде Станислава Саламовича Черчесова удачи. И пусть выиграет Россия.

Ковалевски так же обратился к болельщикам московского "Спартака":

- Как всегда, крепких нервов вам. И удачи, ребята, мы всегда с вами.

Напомним, Россия сыграет сегодня с Египтом в Санкт-Петербурге, начало матча в 21.00 (мск).

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