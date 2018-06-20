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Рубрика: Легковые авто

Испытания обновленной Lada Granta попали на видео

Текст: Юрий Зубко

АвтоВАЗ продолжает тестировать обновленную Lada Granta. На этот раз дорожные испытания автомобиля в Тольятти попали на видео.

Модель получит икс-фейс в стиле Lada Vesta. Изменения коснутся бампера, радиаторной решетки. Спереди установят новый "шильдик" с полными парусами, а на задней панели багажника - название Lada, выложенное крупными литерами, и номерной знак. В салоне Granta обзаведется новой панелью приборов и системой дистанционного управления и мониторинга Lada Connect.

Фото: Ренат Закиев/РГ
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Ранее обновленные седан, лифтбек и универсал Lada Granta в камуфляже уже замечали на российских дорогах.

По данным СМИ, Kalina, как отдельный вазовский бренд, скорее всего, прекратит свое существование. А все модели на платформе Kalina / Granta станут называться Lada Granta.

В техническом плане изменений не ожидается.

Обновленную Granta представят на Московском международном автосалоне, который откроется в конце августа текущего года. Производство машины начнется, вероятно, сразу после премьеры.

Фото: www.volkswagen-media-services.com
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Отметим, что нынешнюю версию седана Granta можно приобрести по цене от 369 900 рублей за базовую модификацию с 87-сильным двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач. В прошлом году автомобиль разошелся тиражом в 93 тысячи экземпляров.

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