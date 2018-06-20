Маттеус: Меня очень радует чемпионат мира в России

Бывший капитан сборной Германии по футболу, чемпион мира-1990 Лотар Маттеус поделился впечатлениями от мирового первенства, проходящего в России. Он заявил, что получает большое удовольствие от турнира.

"Все команды уже провели по матчу, так что можно подвести первые предварительные итоги. И я буду предельно конкретным: меня очень радует этот турнир, - приводит слова Маттеуса аргентинская газета La Nacion, колумнистом которой на время ЧМ-2018 является знаменитый немец. -Мы видим дисциплинированный и современный футбол, с минимумом судейских ошибок. Система видеоповторов себя оправдывает, хотя в отдельных двух или трех случаях лично я принял бы иное решение. Но можно утверждать, что система видеопомощи арбитрам очень хорошо работает".

Маттеус высказался и о сенсациях мирового первенства. На ЧМ-2018 многие записные фавориты не оправдали ожиданий, потеряв очки в первых матчах. Так, сборная Германии, действующий чемпион мира, сенсационно уступила Мексике в "Лужниках" со счетом 0:1. По мнению Маттеуса, это свидетельствует о том, что футбол становится равным.

"Кроме Саудовской Аравии, ни одна команда не провалилась. Это говорит о том, что с каждым днем международный футбол становится все более равным, - подчеркнул спортсмен. - Скорости растут, улучшаются условия для подготовки команд. И "середняки" сейчас организованы гораздо лучше, поэтому некоторые фавориты столкнулись с трудностями".

Говоря о том, какие из сильнейших сборных пробьются в плей-офф, Маттеус выразил уверенность, что и Германия, и Бразилия сумеют преодолеть групповой этап, несмотря на неудачи. А главным кандидатом на вылет из числа фаворитов он считает сборную Аргентины, которая сыграла вничью с Исландией 1:1.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира принимают 12 стадионов в 11 городах нашей страны. Сегодня второй тур группового этапа продолжится матчами Португалия - Марокко (15:00, Москва, "Лужники"), Уругвай - Саудовская Аравия (18:00, Ростов-на-Дону) и Иран - Испания (21:00, Казань). Указано московское время начала игр, "РГ" проведет текстовые онлайн-трансляции этих матчей.