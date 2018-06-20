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20.06.2018 18:06
Рубрика: Спорт

В сборной России рассказали о восстановлении Дзагоева

Текст: Данила Жиляев

Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев может вернуться в общую группу национальной команды еще до начала стадии плей-офф чемпионата мира-2018. Об этом сообщает пресс-служба нашей сборной.

Алан, напомним, получил травму в матче открытия турнира против Саудовской Аравии - он повредил заднюю поверхность бедра и был вынужден покинуть поле еще в первом тайме. Его заменил Денис Черышев, который в этой игре оформил дубль, а сам матч завершился со счетом 5:0.

Фото: Денис Тырин/ТАСС
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Накануне же Черышев огорчил сборную Египта - наша команда победила 3:1 и фактически гарантировала себе выход в плей-офф. Таким образом, есть вероятность, что Дзагоев еще сыграет на домашнем мировом первенстве.

"Продолжает восстановление после травмы Дзагоев - отмечается положительная динамика, позволяющая рассчитывать на его возвращение в общую группу до плей-офф", - сказано в официальном Twitter сборной России.

В то же время сегодняшнюю тренировку отдельно ото всех провел Юрий Жирков. Сообщается, что в ближайшие дни он будет заниматься по индивидуальной программе.

Обыграв Египет, сборная России начала подготовку к заключительному матчу группового этапа против Уругвая. Эта игра состоится 25 июня в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени. А сегодня в 18:00 в Ростове-на-Дону уругвайцы сыграют с Саудовской Аравией, "РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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