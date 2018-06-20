В сборной России рассказали о восстановлении Дзагоева
Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев может вернуться в общую группу национальной команды еще до начала стадии плей-офф чемпионата мира-2018. Об этом сообщает пресс-служба нашей сборной.
Алан, напомним, получил травму в матче открытия турнира против Саудовской Аравии - он повредил заднюю поверхность бедра и был вынужден покинуть поле еще в первом тайме. Его заменил Денис Черышев, который в этой игре оформил дубль, а сам матч завершился со счетом 5:0.
Накануне же Черышев огорчил сборную Египта - наша команда победила 3:1 и фактически гарантировала себе выход в плей-офф. Таким образом, есть вероятность, что Дзагоев еще сыграет на домашнем мировом первенстве.
"Продолжает восстановление после травмы Дзагоев - отмечается положительная динамика, позволяющая рассчитывать на его возвращение в общую группу до плей-офф", - сказано в официальном Twitter сборной России.
В то же время сегодняшнюю тренировку отдельно ото всех провел Юрий Жирков. Сообщается, что в ближайшие дни он будет заниматься по индивидуальной программе.
Обыграв Египет, сборная России начала подготовку к заключительному матчу группового этапа против Уругвая. Эта игра состоится 25 июня в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени. А сегодня в 18:00 в Ростове-на-Дону уругвайцы сыграют с Саудовской Аравией, "РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
В тренировке в общей группе не будет работать Жирков. В ближайшие дни он будет тренироваться по индивидуальной программе.— Сборная России (@TeamRussia) 20 июня 2018 г.
Продолжает восстановление после травмы Дзагоев - отмечается положительная динамика, позволяющая рассчитывать на его возвращение в общую группу до плей-офф. pic.twitter.com/k6a0MWWl4N
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