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Дени Вильнев и критики расхвалили продолжение "Убийцы"

Новость 21.06.2018, 12:52 | Текст: Генри Достоевский

Критики, как и зрители, хвалят сиквел "Сикарио", а Дени Вильнев снимает перед ним шляпу и сравнивает с нокаутом.

Фото: youtube.com/ Universal Pictures
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Постановщик оригинального метафизического боевика 2015 года отметил, что сиквел "Убийца 2: Против всех" за авторством итальянского мастера Стефано Соллима получился идеальным, сногсшибательным и мастерски отточенным, передает IndieWire.

По словам Вильнева, сиквел - "полный нокаут, чертовски хороший фильм, мощный и энергичный".

Чтобы успокоить фанатов первого фильма окончательно, режиссеру "Прибытия" и "Врага", который не смог заняться сиквелом в силу огромной занятости, вторят критики, ознакомившиеся с продолжением приключений героев Бенисио дель Торо и Джоша Бролина.

Марк Райан, автор сайта Uproxx, отмечает напряжение и суровость картины, а также невероятную харизму Бенисио дель Торо.

Грегори Эллвуд, один из авторов издания Playlist, отмечая, что визуальная сторона сиквела хоть и достигает уровня первого фильма, но сценарий по-прежнему силен, а актерская игра дель Торо и Бролина выше всяких похвал.

К воодушевленному хору присоединяется и редактор Moviefone Дрю Тейлор, отмечая, что фильм волнующий, напряженный и энергичный и представляет собой, по сути, "Прямую и явную угрозу" (политический триллер с Харрисоном Фордом) нового поколения. Все так хорошо, что уже не терпится увидеть третью часть.

Автор IndieWire Энн Томпсон поведала, что сиквел "Убийцы" позволяет узнать героев с неожиданной стороны.

Новая история сосредоточится на миссии Алехандро Гиллика (дель Торо), Мэтта Грэйвера (Бролин) и Стива Форсинга (Джеффри Донован).

Фото: kinopoisk.ru
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По секретному заданию правительства эти агенты отправляются в Мексику, чтобы запустить безжалостную войну между крупными картелями, на сей раз промышляющими не столько наркотиками, сколько торговлей людьми и помощью террористам в переброске через границу.

В руках у агентов оказывается дочь босса одного из картелей (Изабела Монер), которую Алехандро отказывается убивать как свидетеля, что выводит конфликт на новый уровень.

В ролях также: Мэттью Модайн, Мануэль Рульфо и Кэтрин Кинер.

Напомним, что продюсеры всерьез подумывают о приглашении Эмили Блант в третью часть, которой не нашлось место в сиквеле.

Фильм "Убийца 2: Против всех" можно будет увидеть в РФ 28 июня.

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