Дени Вильнев и критики расхвалили продолжение "Убийцы"

Критики, как и зрители, хвалят сиквел "Сикарио", а Дени Вильнев снимает перед ним шляпу и сравнивает с нокаутом.

Постановщик оригинального метафизического боевика 2015 года отметил, что сиквел "Убийца 2: Против всех" за авторством итальянского мастера Стефано Соллима получился идеальным, сногсшибательным и мастерски отточенным, передает IndieWire.

По словам Вильнева, сиквел - "полный нокаут, чертовски хороший фильм, мощный и энергичный".

Чтобы успокоить фанатов первого фильма окончательно, режиссеру "Прибытия" и "Врага", который не смог заняться сиквелом в силу огромной занятости, вторят критики, ознакомившиеся с продолжением приключений героев Бенисио дель Торо и Джоша Бролина.

Марк Райан, автор сайта Uproxx, отмечает напряжение и суровость картины, а также невероятную харизму Бенисио дель Торо.

SICARIO: DAY OF THE SOLDADO is, surprisingly, pretty awesome. Tense, gritty, and ends on a note where I want more. Benicio del Toro is amazing. — Mike Ryan (@mikeryan) 15 июня 2018 г.

Грегори Эллвуд, один из авторов издания Playlist, отмечая, что визуальная сторона сиквела хоть и достигает уровня первого фильма, но сценарий по-прежнему силен, а актерская игра дель Торо и Бролина выше всяких похвал.

Saw Sicario: Day of the Soldado last night. It's FANTASTIC. It's doesn't have the visual splendor of Villeneuve's first film, but Taylor Sheridan's screenplay is SUPERB. Film has unexpected heartbreaking moments and strong performances from Del Toro and Brolin. pic.twitter.com/SH5gGOQnvv — Gregory Ellwood 🎬 (@TheGregoryE) 15 июня 2018 г.

К воодушевленному хору присоединяется и редактор Moviefone Дрю Тейлор, отмечая, что фильм волнующий, напряженный и энергичный и представляет собой, по сути, "Прямую и явную угрозу" (политический триллер с Харрисоном Фордом) нового поколения. Все так хорошо, что уже не терпится увидеть третью часть.

Sicario 2 or Soldado or whatever we’re calling it is really amazing. Tense, thrilling, and surprising with solidly orchestrated set pieces and real emotion. It’s like “Clear and Present Danger” for a new generation (I mean that in a good way). And bring on part 3 (please). pic.twitter.com/wfMMlSfmEd — Drew Taylor (@DrewTailored) 15 июня 2018 г.

Автор IndieWire Энн Томпсон поведала, что сиквел "Убийцы" позволяет узнать героев с неожиданной стороны.

Taylor Sheridan’s sequel Sicario: Day of the Soldado deepens the characters played by Josh Brolin and Benicio del Toro in unexpected ways. Director Stefano Sollimo delivers. June 29. — Anne Thompson (@akstanwyck) 15 июня 2018 г.

Новая история сосредоточится на миссии Алехандро Гиллика (дель Торо), Мэтта Грэйвера (Бролин) и Стива Форсинга (Джеффри Донован).

По секретному заданию правительства эти агенты отправляются в Мексику, чтобы запустить безжалостную войну между крупными картелями, на сей раз промышляющими не столько наркотиками, сколько торговлей людьми и помощью террористам в переброске через границу.

В руках у агентов оказывается дочь босса одного из картелей (Изабела Монер), которую Алехандро отказывается убивать как свидетеля, что выводит конфликт на новый уровень.

В ролях также: Мэттью Модайн, Мануэль Рульфо и Кэтрин Кинер.

Напомним, что продюсеры всерьез подумывают о приглашении Эмили Блант в третью часть, которой не нашлось место в сиквеле.

Фильм "Убийца 2: Против всех" можно будет увидеть в РФ 28 июня.