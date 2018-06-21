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Вышел трейлер кукольной драмы Роберта Земекиса

Новость 21.06.2018, 12:05 | Текст: Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ Universal Pictures
Фото: youtube.com/ Universal Pictures

Стив Каррел сражается со своим страхами, амнезией и пластмассовым нацизмом в трейлере кукольной терапии "Удивительный мир Марвена" (Welcome To Marwen) Роберта Земекиса.

Фото: youtube.com
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В основе нового проекта режиссера трилогии "Назад в будущее" и "Форреста Гампа" лежат произошедшие в действительности события.

Однажды художник Марк Хоганкамп был до полусмерти избит несколькими хулиганами, когда выходил из бара. Получив серьезную травму головы, утратив большую часть воспоминаний и пролежав немалое время в больнице, Хоганкамп из-за некрепкого финансового положения вынужден прибегнуть к весьма своеобразному альтернативному самолечению.

Он построил у себя во дворе миниатюрный город-диораму под названием Марвенкол, где обитали небольшие игрушки и прочие подручные вещи с вполне узнаваемыми чертами самого Марка и его друзей. Для того, чтобы переход к реальному миру был плавным, Хоганкамп представил, что в мире Марвенкола - период Второй мировой войны. Он наказывает нацистов-обидчиков и флиртует с необыкновенными девушками, которые тоже помогают Марку восстановиться в этом мире.

Однако Хоганкэмп не ограничился детальным воспроизведением своей жизни в этом мире пластика и эмоций, он еще и фотографировал все созданные им сцены, и его снимки в итоге были опубликованы в журналах и оказались в художественной галерее Нью-Йорка.

С его работами можно ознакомиться на официальной странице в Instagram. Там есть свой вариант "Американской готики":

"Твин Пикс":

RG @mapelba "This is #MyMarwencol with a Twin Peaks twist."

Публикация от Welcome to Marwencol (@welcometomarwencol)

"Звездного пути":

"Сияния":

Помощь Чаку Норрису:

И даже битва банана против солдатиков:

Сценарий фильма, за который отвечает Кэролайн Томпсон ("Эдвард Руки-Ножницы", "Семейка Адамс", "Кошмар перед Рождеством", "Труп невесты" и т.д.), основан, в свою очередь, на вышедшем в 2010 году документальном фильме "Марвенкол".

В фильме снимались Стив Карелл, Лесли Манн, Гвендолин Кристи, Дайан Крюгер, Жанель Моне, Эйса Гонсалес.

"Удивительный мир Марвена" выйдет в прокат 21 ноября.

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