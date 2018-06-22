Безуглов: Игроки сборной России сдали более 300 допинг-проб
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018 футболисты сборной России сдали боле 300 допинг-проб, и все они оказались отрицательными. Об этом рассказал журналистам врач нашей национальной команды Эдуард Безуглов.
Ранее в ряде британских СМИ появились призывы проверить футболистов нашей сборной на допинг - якобы, две победы российской команды оказались неожиданно убедительными. Позднее аналогичную позицию выразил и глава антидопингового агентства США Трэвис Тайгерт. Россия, напомним, на ЧМ-2018 разгромила Саудовскую Аравию 5:0 и обыграла Египет 3:1.
Безуглов подчеркнул, что ФИФА не реагирует на такого рода вбросы. В свою очередь, напомним, что игроков сборной России проверяли допинг-офицеры именно ФИФА, а не Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) или какой-либо иной организации. Таким образом, ФИФА точно знает, что никаких проблем с запрещенными препаратами у российских футболистов нет.
"Нам тоже было бы интересно, сколько проб сдавали другие команды, но мы не будем с этим вопросом беспокоить ФИФА - она не реагирует на такие вбросы, - сказал Эдуард Безуглов. - По линии ФИФА в этом году наши футболисты сдали более 120 проб, для УЕФА и Российского антидопингового агентства - более 200. В общей сложности - свыше 300 проб, и все они оказались чистыми".
Говоря о ярких результатах сборной России, Безуглов назвал причины, которые не являются откровением и которые, на самом деле, очевидны:
"Мастерство тренеров, хорошая подготовка, мотивация спортсменов, поддержка всей страны - вот залог хорошей физической формы, - заметил врач. - Футболистам все это придает сил. А те, кто удивляются, почему мы так хорошо бегаем, пусть призывают собственных болельщиков активно поддерживать их сборные".
Российская национальная команда впервые в истории обеспечила себе участие в плей-офф чемпионата мира. До завершения группового этапа подопечным Станислава Черчесова осталось провести еще один матч - 25 июня в 17:00 они выйдут на поле стадиона в Самаре против сборной Уругвая.
Бразилия - Коста-Рика - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 14:50
В Санкт-Петербурге свой матч в рамках группового этапа ЧМ проводят сборные Бразилии и Коста-Рики. Обеим командам нужна только победа, в противном случае они могут не выйти в плей-офф. "РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи
Стало известно, когда Дзагоев вернется в общую группу сборной России 13:25
У полузащитника сборной России Алана Дзагоева еще будет шанс сыграть на чемпионате мира. "Когда сборная вернется из Самары, он будет заниматься вместе со всеми", - рассказал врач национальной команды Эдуард Безуглов
Футболисты сборной Аргентины взбунтовались против тренера 10:57
В сборной Аргентины после поражения от Хорватии на чемпионате мира вспыхнул конфликт. Футболисты больше не хотят играть под руководством Хорхе Сампаоли и просят федерацию сменить тренера прямо сейчас, назначив и.о. одного из помощников