Безуглов: Игроки сборной России сдали более 300 допинг-проб

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018 футболисты сборной России сдали боле 300 допинг-проб, и все они оказались отрицательными. Об этом рассказал журналистам врач нашей национальной команды Эдуард Безуглов.

Ранее в ряде британских СМИ появились призывы проверить футболистов нашей сборной на допинг - якобы, две победы российской команды оказались неожиданно убедительными. Позднее аналогичную позицию выразил и глава антидопингового агентства США Трэвис Тайгерт. Россия, напомним, на ЧМ-2018 разгромила Саудовскую Аравию 5:0 и обыграла Египет 3:1.

Безуглов подчеркнул, что ФИФА не реагирует на такого рода вбросы. В свою очередь, напомним, что игроков сборной России проверяли допинг-офицеры именно ФИФА, а не Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) или какой-либо иной организации. Таким образом, ФИФА точно знает, что никаких проблем с запрещенными препаратами у российских футболистов нет.

"Нам тоже было бы интересно, сколько проб сдавали другие команды, но мы не будем с этим вопросом беспокоить ФИФА - она не реагирует на такие вбросы, - сказал Эдуард Безуглов. - По линии ФИФА в этом году наши футболисты сдали более 120 проб, для УЕФА и Российского антидопингового агентства - более 200. В общей сложности - свыше 300 проб, и все они оказались чистыми".

Говоря о ярких результатах сборной России, Безуглов назвал причины, которые не являются откровением и которые, на самом деле, очевидны:

"Мастерство тренеров, хорошая подготовка, мотивация спортсменов, поддержка всей страны - вот залог хорошей физической формы, - заметил врач. - Футболистам все это придает сил. А те, кто удивляются, почему мы так хорошо бегаем, пусть призывают собственных болельщиков активно поддерживать их сборные".

Российская национальная команда впервые в истории обеспечила себе участие в плей-офф чемпионата мира. До завершения группового этапа подопечным Станислава Черчесова осталось провести еще один матч - 25 июня в 17:00 они выйдут на поле стадиона в Самаре против сборной Уругвая.