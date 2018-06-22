Эксперты назвали самые качественные автомобили в мире

Аналитики агентства J. D. Power and Association составили ежегодный рейтинг автопроизводителей с самыми качественными и надежными машинами.

Список был составлен путем опроса покупателей новых автомобилей о проблемах, с которыми тем пришлось столкнуться за первые 90 дней владения. Результатом опроса стал так называемый "индекс надежности" - количество проблем в пересчете на 100 опрошенных автовладельцев.

В 2018 году в рейтинге качества доминируют корейцы. В первую тройку вошли премиум-бренд Genesis, а также Kia и Hyundai.

Genesis получил индекс 68 (68 жалоб на 100 машин), второе место Kia - 72, третье у Hyundai - 74. На четвертом месте расположился Porsche (79), а на пятом Ford (81). На четвертой позиции расположился Porsche (79), а на пятом - Ford (81). В конце списка оказались Volvo, Jaguar и Land Rover.

В отчете отмечается, что по сравнению с прошлым годом серьезно снизилось количество нареканий к автомобилям Mazda, Mitsubishi, Cadillac, Infiniti, Hyundai и Lexus.

Аналитики рассказали, что качество новых автомобилей улучшается четвертый год подряд и достигло в 2018 году наивысшего за всю историю наблюдений уровня - в среднем по отрасли 93 жалобы на 100 автомобилей.

Ранее американские эксперты составили рейтинг самых беспроблемных автомобилей. На первом месте оказался седан Hyundai Accent, который в России продают под названием Solaris. "Серебро" у кроссовера Chevrolet Equinox. Тройку лучших замыкает самая массовая машина в мире - Toyota Corolla.

В нашей же стране самыми надежными автомобилями в возрасте от трех до шести лет в 2017 году стали Skoda Octavia третьего поколения, Nissan Juke и рестайлинговый Hyundai Solaris первого поколения. Самыми ненадежными, напротив, оказались Lada Priora, Daewoo Nexia и Lada 2114.

Кстати, не так давно россияне назвали идеальный автомобиль. Это должна быть машина из Германии или Японии (седан или внедорожник), двигатель такого автомобиля должен выдавать 200 л.с.