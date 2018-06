Видео: Шер из-за нелюбви к Трампу пренебрегла своими убеждениями

Сетевую общественность немало забавляет последние пару дней момент из телешоу популярного ведущего Джеймса Кордена, где 72-летней американской актрисе и певице Шер пришлось фигурально наступить на горло песне своей, перешагнуть через себя, через свои убеждения. Во имя другой идеи.

Девятиминутный видеофрагмент опубликован на официальном YouTube-канале The Late Late Show with James Corden и набрал уже без малого полтора миллиона просмотров, и суть там в следующем.

Одна из рубрик программы - Spill Your Guts or Fill Your Guts - это игра, по правилам которой гость и Корден обязаны либо прямо отвечать на очень личные вопросы, либо, если отказываются, съесть какую-нибудь гадость - "сомнительный деликатес".

В данном случае в меню были неаппетитно запеченная рыба, гусенички, скорпионы, говяжий язык и еще ряд малоприятных веществ с национальным колоритом разных стран, вроде китайских "тысячелетних" яиц.

А вся "дичь" ситуации в том, что Шер - давняя и убежденная вегетарианка.

Отметим, что до поры до времени для Шер все складывалось удачно. Но тут ведущий поинтересовался, может ли артистка сказать что-нибудь приятное про нынешнего президента США Дональда Трампа. Тем поставив Шер в пелевинские "двойные вилы", ведь Шерелин - не только вегетарианка, но еще и яростная противница Трампа. Ранее позволявшая себе крайне нелестные в его адрес высказывания.

Итого: "Да нет в нем ничего хорошего", - рекла певица, некоторое время позакатывав глаза, и, под овации зала и ликование Кордена, откусила от языка мертвой коровы.

Напомним: 16 августа состоится премьера сиквела сверхуспешного мюзикла "Мама MIA!" - с Шер в одной из ролей.