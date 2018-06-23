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23.06.2018 13:05
Рубрика: Спорт

Полузащитник сборной России Жирков вернулся к тренировкам в общей группе

Сборная России сегодня провела очередную тренировку в рамках подготовки к заключительному матчу группового этапа против команды Уругвая.

Текст: Илья Соболев
Фото: Владимир Аносов/ РГ
Стало известно, когда Дзагоев вернется в общую группу сборной России

В занятии приняли участие все футболисты за исключением травмированного Алана Дзагоева, в том числе, Юрий Жирков. Напомним, Жирков уже выбывал из общей группы из-за ушиба голени в матче открытия против Саудовской Аравии (5:0). После этого он получил травму во втором тайме матча с Египтом (3:1).

Что касается Дзагоева, есть вероятность, что он вернется в группу до начала плей-офф. Матч с Уругваем пройдет в Самаре 25 июня.

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