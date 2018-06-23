Полузащитник сборной России Жирков вернулся к тренировкам в общей группе

В занятии приняли участие все футболисты за исключением травмированного Алана Дзагоева, в том числе, Юрий Жирков. Напомним, Жирков уже выбывал из общей группы из-за ушиба голени в матче открытия против Саудовской Аравии (5:0). После этого он получил травму во втором тайме матча с Египтом (3:1).

Что касается Дзагоева, есть вероятность, что он вернется в группу до начала плей-офф. Матч с Уругваем пройдет в Самаре 25 июня.