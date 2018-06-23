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23.06.2018 11:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пострадавшим при взрыве газа в Татарстане окажут материальную помощь

Текст: Анна Бондаренко

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поручил оказать материальную помощь пострадавшим при взрыве газа в жилом доме в городе Заинск.

Двоих пострадавших при обрушении части дома отправят в Казань вертолетом

Как отмечает пресс-служба республиканского правительства, родственники погибшего получат миллион рублей, пострадавшим будут выделены суммы в зависимости от тяжести нанесенного здоровью вреда.

Между тем, спасатели продолжают разбирать завалы на месте взрыва. В Заинск доставлен мобильный диагностический комплекс "Струна", сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Татарстану. Это оборудование используется для оценки повреждений задний и возможности их дальнейшей эксплуатации. Исследования будут проводиться после того, как спасатели уберут все опасные элементы.

Напомним, что взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме под Казанью произошел в пятницу. Разбор завалов на месте ЧП шел всю ночь и продолжается по настоящее время. По последним данным, в результате взрыва погиб один человек, пострадали девять.

По факту обрушения части дома следователи республиканского управления СК РФ возбудили уголовное дело по ч 2 ст 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека".

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Происшествия ЧП Аварии и катастрофы В регионах

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