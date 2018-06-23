Мексика победила Южную Корею в матче чемпионата мира

Вопросов в том, кто является фаворитом этого противостояния, особенно не возникало и перед началом турнира. А уж после того, как мексиканцы сенсационно обыграли действующего чемпиона мира Германию 1:0, вопрос заключался, скорее, в том, забьют ли корейцы хотя бы один мяч. По первой игре на турнире, в которой корейцы уступили Швеции 0:1, они оставили невысокое впечатление: уровень мастерства игроков двух команд очевидно разнился.

В игре с Мексикой сборная Южная Кореи, в отличие от многих других команд на турнире, никаких сенсаций не преподнесла, сыграв ожидаемо. Подопечные Хуана Карлоса Осорио со стартового свистка завладели преимуществом и открыли счет на 26-й минуте. Сербский рефери Милорад Мажич назначил пенальти за то, что Чан Хен Су рукой прервал прострел к своим воротам. Для того, чтобы определить фол, Мажичу не понадобилось прибегать к помощи видеоповтора - нарушение было слишком явным. С "точки" уверенно и точно пробил Карлос Вела.

До перерыва ситуация не изменилась: корейцы пытались организовать атаки, но ни одну из них опасной назвать было нельзя. Да и во втором тайме мексиканцы выглядели сверхуверенно, что привело к их второму голу: они организовали прекрасную атаку, венцом которой стал финт Чичарито: он накрутил корейского защитника, и нанес точный удар в ближний угол на 66-й минуте.

После этого мексиканцы расслабились, ну а сборной Южной Кореи терять было нечего, и они продолжали наседать, создав несколько гораздо более острых, чем ранее, моментов. Более того, они имели реальный шанс забить: мексиканские защитники подарили сопернику выход один на один с вратарем Гильермо Очоа, но корейский форвард зачем-то отдал пас пяткой партнеру и загубил момент.

И все же корейцы сумели забить в концовке: оставив попытки прорваться через оборону соперников, прекрасный удар из-за штрафной точно в дальнюю "девятку" нанес Сон Хен Мин, и этот гол стал украшением матча, хоть и не спас сборную Южной Кореи от второго подряд поражения. Она фактически лишилась шансов на выход в плей-офф, но из России без гола не уедет.

А чуть позже сегодня состоится второй матч группы F. В Сочи встретятся сборные Германии и Швеции. Игра начнется в 21:00 по московскому времени, "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.