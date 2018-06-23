В Ростове-на-Дону сегодня сыграют сборные Южной Кореи и Мексики.

Ситуация в группе F ко второму туру сложилась прелюбопытная. В основном это - заслуга мексиканцев, в блестящем матче сенсационно переигравших действующего чемпиона мира и одного из фаворитов ЧМ - сборную Германии - со счетом 1:0.

С тем же счетом корейцы уступили шведам, и они, в отличие от нынешних соперников, не могут похвастаться ни положительным результатом, ни ярким футболом. Шведская команда тоже ничего интересного не показала, и победой обязана в основном тому, что Южная Корея смотрелась еще хуже.

Так что победа сборной Мексики в этой встрече на "Ростов Арене" кажется наиболее вероятным результатом.

Впрочем, на этом турнире всякое случается - это единственная команда из Северной Америки на чемпионате мира в России знает лучше кого бы то ни было.

Начало игры - в 18:00 мск.