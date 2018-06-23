Южная Корея - Мексика. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
В Ростове-на-Дону сегодня сыграют сборные Южной Кореи и Мексики.
Ситуация в группе F ко второму туру сложилась прелюбопытная. В основном это - заслуга мексиканцев, в блестящем матче сенсационно переигравших действующего чемпиона мира и одного из фаворитов ЧМ - сборную Германии - со счетом 1:0.
С тем же счетом корейцы уступили шведам, и они, в отличие от нынешних соперников, не могут похвастаться ни положительным результатом, ни ярким футболом. Шведская команда тоже ничего интересного не показала, и победой обязана в основном тому, что Южная Корея смотрелась еще хуже.
Так что победа сборной Мексики в этой встрече на "Ростов Арене" кажется наиболее вероятным результатом.
Впрочем, на этом турнире всякое случается - это единственная команда из Северной Америки на чемпионате мира в России знает лучше кого бы то ни было.
Начало игры - в 18:00 мск.
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